AXA : cession des activités d'assurance à Singapour finalisée

AXA annonce avoir finalisé la cession de ses activités d'assurance à Singapour (AXA Insurance Pte Ltd) à HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd, pour un montant total en numéraire de 529 millions de dollars américains (ou 463 millions d'euros).



Pour mémoire, l'assureur français avait annoncé avoir conclu un accord en vue de cette opération au mois d'août dernier. Sa finalisation était soumise aux conditions habituelles, dont l'obtention des autorisations réglementaires.



'Notre stratégie est de mettre l'accent sur nos marchés principaux, qui disposent d'une taille critique, un mix d'activité centré sur nos segments cibles et un fort potentiel de croissance', expliquait en août Gordon Watson, directeur général d'AXA en Asie et en Afrique.



