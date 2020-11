AXA : cession des activités d'assurance dans le Golfe

AXA annonce avoir conclu un accord afin de céder à Gulf Insurance Group, ses activités d'assurance dans la région du Golfe, incluant sa participation dans AXA Golfe, AXA Cooperative Insurance Company et AXA Green Crescent Insurance Company.



Dans le cadre de la transaction, Yusuf Bin Ahmed Kanoo, l'un des conglomérats les plus importants dans la région de Golfe, va également céder sa participation dans AXA Golfe et dans AXA Cooperative Insurance Company.



Selon cet accord, la compagnie d'assurances française va céder la participation de ses activités dans la région du Golfe pour un montant total en numéraire de 269 millions de dollars (ou 225 millions d'euros).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.