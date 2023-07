L'un des principaux assureurs mondiaux envisage de se défaire de son activité de réassurance de biens afin de réduire son exposition aux catastrophes naturelles telles que les ouragans, selon trois personnes au fait du dossier.

L'assureur français AXA SA discute d'options stratégiques pour son unité XL Re, y compris une éventuelle vente privée ou une cotation en bourse, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Les discussions, décrites par les sources comme préliminaires par nature et qui pourraient ne pas aboutir à une transaction, interviennent deux ans après que l'activité ait suscité l'intérêt de l'assureur mutuel français Covea.

AXA n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les réassureurs prennent en charge une partie des risques souscrits par les assureurs primaires en échange d'une compensation. Les récompenses liées à la couverture des catastrophes naturelles peuvent être élevées, mais les pertes peuvent l'être tout autant.

Des événements tels que l'ouragan Ian l'année dernière - la troisième tempête la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis - ont incité certains réassureurs à cesser cette activité, d'autant plus que le changement climatique rend l'évaluation des risques plus difficile.

Mais ceux qui restent en activité ont été en mesure d'augmenter considérablement les tarifs qu'ils pratiquent pour leurs services.

Selon un récent rapport du courtier Gallagher Re, les prix de la réassurance des catastrophes naturelles aux États-Unis ont augmenté de 50 % lors d'une date de renouvellement clé, le 1er juillet.

AXA s'efforce de réduire l'exposition de sa division dommages AXA XL - qui abrite XL Re - afin de rendre ses résultats plus prévisibles.

Cela a entraîné une diminution de l'activité de réassurance, dont les revenus ont chuté de près d'un tiers l'année dernière, pour atteindre 3,2 milliards de dollars, selon les comptes 2022 d'AXA. L'unité basée aux Bermudes avait une valeur comptable d'environ 2 milliards de dollars à la fin du mois de décembre.

L'environnement tarifaire élevé, ainsi que la récente vague de transactions dans le secteur, pourraient fournir les vents contraires nécessaires pour qu'AXA se retire complètement de l'activité.

En mai, American International Group a conclu la vente de sa branche de réassurance Validus Re pour environ 3 milliards de dollars, soit environ 1,4 fois la valeur comptable de l'unité.

Par ailleurs, Skyward Specialty et Fidelis Insurance Holdings ont réalisé des introductions en bourse à New York depuis le début de l'année.

Des sources ont déclaré à Reuters le mois dernier que Hamilton Insurance Group envisageait également des options stratégiques. (Reportage de David French à New York et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres ; reportages complémentaires de Amy-Jo Crowley et Carolyn Cohn à Londres, Echo Wang à New York et Silvia Aloisi à Paris ; rédaction de John O'Donnell et Conor Humphries)