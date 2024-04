La Climate School d'AXA Climate a été réalisée avec les contributions de plus 120 scientifiques, experts et chercheurs à travers le monde et constitue à ce jour le catalogue de micro-learning 100% digital le plus complet sur les enjeux environnementaux et de la transition durable. Il fournit une expérience d'apprentissage ludique et basée sur la science pour expliquer les impacts du changement climatique sur l'environnement, les métiers, les modèles d'affaire, et montrer les actions qui peuvent être menées pour les réduire à l'échelle individuelle ainsi que des entreprises. C'est notamment grâce à cette plateforme et ses différents modules que nous ambitionnons d'acculturer nos actionnaires individuels à ces enjeux.

