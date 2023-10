AXA : lance son programme We Care pour ses collaborateurs

AXA annonce le lancement de son programme We Care. Ce programme est conçu pour accompagner les collaborateurs d'AXA lors des différentes étapes de leur vie et dans les moments les plus importants.



Ce programme vise à donner aux 110 000 collaborateurs d'AXA le temps, le soutien et les ressources nécessaires pour prendre des décisions personnelles et professionnelles en toute confiance.



Ce nouveau programme sera l'une des étapes-clés du prochain plan stratégique 2024-2026 d'AXA et sera proposé à l'ensemble des collaborateurs du Groupe dans 51 pays. Il sera déployé dans toutes les entités d'AXA d'ici à la fin de l'année 2024.



Ce programme porte sur quatre domaines principaux : Politique à l'égard des aidants pour permettre aux employés qui s'occupent de membres de leur famille proche (soins aux personnes âgées ou soins en raison d'un état de santé grave et/ou d'un handicap), de bénéficier d'absence rémunérées d'une durée maximale de cinq jours.



Politique en matière de violences intrafamiliales. AXA s'engage à fournir un accès à un soutien psychologique, à des services d'accompagnement, à des dispositions de travail flexibles et à offrir cinq jours d'absences rémunérées.



Politique parentale, En plus des 16 semaines de congé parental entièrement rémunérés pour le parent principal, le programme We Care prévoit également de doubler la durée du congé parental entièrement rémunéré pour le co-parent, qui passera de 4 à 8 semaines.



Programme Healthy You : ce programme offre aux salariés d'AXA des avantages tels qu'une assistance psychologique, des services de téléconsultation, des bilans de santé et une couverture financière minimale en cas de cancer.



