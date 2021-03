AXA : L'Assemblée Générale d'AXA du 29 avril 2021 se tiendra hors la présence physique des actionnaires - Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée Générale

Paris, 24 mars 2021

L'Assemblée Générale d'AXA du 29 avril 2021 se tiendra hors la présence physique des actionnaires

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée Générale

AXA annonce qu'en raison de la persistance de la crise sanitaire et conformément aux dispositions légales ainsi qu'aux mesures prises par le gouvernement pour freiner la circulation du virus, le Directeur Général, sur délégation du Conseil d'Administration d'AXA, a décidé de tenir l'Assemblée Générale d'AXA hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer. L'Assemblée Générale d'AXA se tiendra le 29 avril 2021 à 14h30, au Smart Studio Rive Gauche 2, 85 quai André Citroën, 75015 Paris.

« Nous regrettons de ne pas pouvoir accueillir physiquement nos actionnaires cette année pour notre Assemblée Générale mais, depuis le début de la crise sanitaire, notre priorité a toujours été d'assurer la sécurité de chacun. Pour préserver ce moment important de la démocratie actionnariale, nous avons mis en place un dispositif spécial pour que chacun puisse exercer ses droits et dialoguer avec le Conseil d'Administration et la Direction d'AXA. » a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA.

Vous êtes invités à exercer vos droits d'actionnaires en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président de l'Assemblée. Pour ce faire, vous pourrez :

- voter sur le site sécurisé VOTACCESS jusqu'au mercredi 28 avril 2021 à 15 heures, ou

- retourner par voie postale votre formulaire de vote dûment complété et signé jusqu'au lundi 26 avril 2021.

Vous aurez également la faculté de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l'Assemblée Générale. Vos questions pourront notamment être envoyées par courrier électronique, jusqu'au deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le mardi 27 avril 2021, à l'adresse suivante : axa.ag2021@axa.com.

Ces questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.

Vous pourrez par ailleurs poser vos questions en direct pendant l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale d'AXA du 29 avril 2021 sera retransmise en vidéo, en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la Société(www.axa.com). Toutes les informations utiles pour accéder à cette retransmission, poser vos questions pendant l'Assemblée Générale ainsi que l'ensemble des informations relatives à l'Assemblée Générale seront régulièrement mises à jour sur la page dédiée à l'Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société(www.axa.com / Rubrique Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblée Générale).

Pour plus de détails sur les raisons motivant la tenue de l'Assemblée Générale à huis clos, les conditions dans lesquelles les actionnaires pourront exercer l'ensemble de leurs droits lors de l'Assemblée Générale, ainsi que les autres informations requises par les dispositions légales applicables, veuillez-vous référer à l'avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 24 mars 2021 (annonce n° 2100647).

La Brochure de Convocation de l'Assemblée, incluant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote, peut être consultée sur le site Internet d'AXA à l'adresse suivante : www.axa.com,dans la rubrique Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblée Générale.

Les informations mentionnées à l'article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans la Brochure de Convocation ainsi que dans le Document d'Enregistrement Universel 2020, également disponible sur le site Internet d'AXA à l'adresse suivante : www.axa.com,dans la rubrique Investisseurs / Résultats et Rapports financiers / Rapports annuels et semestriels.

Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à la direction administrative de la Société (Tour Majunga - 6 place de la Pyramide - 92908 Paris la Défense).

