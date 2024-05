AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit : - assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ; - assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ; - gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ; - autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.

Secteur Assurance vie et santé