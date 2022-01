Paris, le 25 janvier 2022

AXA publie son étude annuelle sur la santé mentale et le bien-être

AXA lance l'édition 2022 de son étude sur la santé mentale et le bien-être. Cette étude se penche sur l'état actuel de la santé mentale, en examinant comment nous réagissons au stress, comment nous diagnostiquons une maladie mentale, comment la santé psychologique diffère selon l'âge et le sexe et ce que les individus peuvent faire pour améliorer leur bien-être. Plus de 11 000 participants ont été interrogés par l'institut de recherche IPSOS, sur onze marchés en Europe et en Asie.

L'étude met en évidence les lacunes, la priorité accordée à sa propre santé mentale et l'urgence de sensibiliser aux mesures de prévention. 36% des personnes interrogées déclarent que la pandémie a renforcé leur capacité à faire face aux situations difficiles. Pourtant, seules 44% des personnes interrogées ont déclaré s'être senties heureuses au cours de l'année écoulée. Les personnes sondées qui se sentent les plus heureuses se trouvent en Chine (57%), en Espagne (50%) et en Suisse (54%), un niveau élevé par rapport au Japon (27%), à l'Italie (37%) et à la France (39%).

Face à ces défis, seuls 37% des participants pensent que le système de santé publique de leur pays apporte un soutien adéquat. C'est particulièrement notable en Italie (24%) et au Royaume-Uni (23%) alors que les personnes interrogées semblent avoir davantage confiance en Chine (65%) et en Suisse (58%). De même, 37% des personnes interrogées estiment que leur employeur apporte un soutien approprié en matière de santé mentale, le niveau le plus bas étant enregistré au Japon (20%) et à Hong Kong (32%). Cela montre que les entreprises et les systèmes de santé ont un rôle majeur à jouer pour améliorer la prévention, le soutien et les soins en matière de santé mentale.

AXA mène des actions concrètes :