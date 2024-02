Axa IM : Jérôme Broustra nommé head of global rates

Axa Investment Managers a annoncé la nomination de Jérôme Broustra en qualité de head of global rates, effectif immédiatement. Basé à Paris, il reporte à Marion le Morhedec, global head of fixed income et membre du management board du gestionnaire d’actifs. Dans ses nouvelles fonctions, Jérôme Broustra est responsable des stratégies global rates pour les clients tiers et institutionnels. Il supervise également les capacités d'investissement inflation d'Axa IM, ainsi que les activités fixed income en Suisse et au Japon.



Jérôme Broustra travaille chez Axa IM depuis 20 ans et était précédemment head of investment specialists for fixed income and multi-asset solutions pour la plateforme d'investissement core.