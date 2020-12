Axa : compte se développer dans la santé et améliorer sa productivité

(Actualisation: indications du directeur général sur l'impact des économies de coûts sur les effectifs, nouveau cours de Bourse, commentaire de Moody's)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur français Axa a livré mardi sa stratégie et ses objectifs d'ici à 2023, misant sur la santé et la prévoyance ainsi que sur l'amélioration de sa productivité pour accroître ses performances financières.

Axa compte faire progresser son résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne entre les exercices 2020 et 2023. L'assureur cible également une rentabilité opérationnelle de ses capitaux propres comprise entre 13% et 15% pour les exercices 2021 à 2023.

Pour parvenir à ces objectifs, Axa compte notamment développer la santé et la prévoyance dans l'ensemble de ses zones géographiques. Le groupe prévoit ainsi que le chiffre d'affaires en Santé connaîtra une croissance supérieure à 5% en moyenne sur la période 2020-2023.

Axa entend également accélérer ses efforts de productivité, avec environ 500 millions d'euros d'économies prévues d'ici à l'exercice 2023, par rapport à 2019. Cette réduction de coûts de 500 millions d'euros aura "des effets sur les effectifs", a expliqué Thomas Buberl lors d'une conférence de presse. "Dans le passé, nous avons toujours fait cela dans un dialogue engagé avec les partenaires sociaux", a ajouté le dirigeant. "Une réduction de coûts ne veut pas dire que nous ne recrutons plus (...) Nous continuerons à investir", a-t-il précisé.

Des remontées de trésorerie de 14 milliards d'euros d'ici à 2023

Le groupe ambitonne aussi de renforcer ses performances de souscription, notamment chez Axa XL, division spécialisée dans l'assurance dommage des grandes entreprises et issue du rachat du groupe XL en 2018.

Axa compte également améliorer sa génération de trésorerie, prévoyant de remonter 14 milliards d'euros de trésorerie en cumulé sur les exercices 2021 à 2023.

Au niveau de la gestion du capital, Axa a indiqué viser un ratio de solvabilité II d'environ 190% et un ratio de distribution du dividende de 55% à 65% du résultat opérationnel par action. L'assureur a précisé que cette fourchette équivalait à la précédente fourchette de 50% à 60% du résultat net courant par action.

Le groupe s'est également engagé à maintenir une discipline stricte concernant les projets d'acquisitions, qui seront toujours évalués en comparaison avec des rachats d'actions.

Axa également annoncé que l'impact dilutif des futures cessions sur le résultat opérationnel serait compensé par des rachats d'actions.

Axa XL plus prudente pour les catastrophes naturelles

Concernant Axa XL, l'assureur a indiqué viser un résultat opérationnel de 1,2 milliard d'euros pour l'exercice 2021 et un ratio combiné de 96% à cette même échéance. Axa XL sera par ailleurs plus prudente au niveau des catastrophes naturelles : la division prévoit désormais un budget annuel pour ces sinistres représentant environ 6 points des primes brutes acquises, contre environ 4 points précédemment.

"Le nouveau plan stratégique d'Axa est une poursuite de la stratégie précédente, avec un profil de risque de plus en plus tourné vers les risques techniques d'assurance santé, prévoyance et dommages et un poids plus faible des risques financiers, ce qui est positif pour le profil de crédit du groupe", apprécie Benjamin Serra, analyste Senior Vice President chez Moody's.

De leur côté les investisseurs accueille ces annonces sans entrain. Vers 14h45 l'action Axa gagnait 0,3% à 19,75 euros, soit moins que le CAC 40 qui, dans le même temps, progressait de 0,9%.

