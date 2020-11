Axa : prévoit un impact faible de la 2e vague, rebond du chiffre d'affaires au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a indiqué mardi que la seconde vague de l'épidémie de coronavirus aurait un impact limité sur ses résultats et ceux de l'industrie, et a confirmé ses objectifs après avoir enregistré un rebond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

"A ce stade, AXA ne prévoit qu'un impact limité en termes de sinistres liés à l'actuelle seconde vague de confinements", a indiqué le groupe dans un communiqué. L'assureur évalue toujours l'impact des sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19 à 1,5 milliard d'euros, après impôts et net de réassurance. Cet impact a été déjà intégré dans le résultat opérationnel du premier semestre 2020, a-t-il ajouté.

Le groupe avait pâti au premier semestre d'une hausse des indemnisations liées aux pertes d'exploitation des entreprises et aux annulations d'événements dûs à la pandémie.

Axa a tenu compte du risque d'annulation des événements sur douze mois et ne couvre plus le risque pandémie lors de ses renouvellements de contrats, a expliqué le directeur financier d'Axa, Etienne Bouas-Laurent, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe a en revanche prévenu que les résultats du second semestre intégreraient une hausse de la sinistralité liée aux catastrophes naturelles, notamment aux Etats-Unis. "La direction estime qu'AXA XL devrait régler un montant de sinistres d'environ 0,3 milliard d'euros (avant impôt et net de réassurance) au-delà du niveau normalisé pour les catastrophes naturelles pour le second semestre 2020", a-t-il précisé.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'assureur s'est établi à 73,4 milliards d'euros, contre 79,7 milliards d'euros un an plus tôt, soit un recul de 8%.

A taux de change et périmètre constants, le recul du chiffre d'affaires a été limité à 2% sur les neuf premiers mois de l'année, et à 1% au troisième trimestre, a indiqué Axa.

Le ratio réglementaire de solvabilité II s'est établi à 180% à la fin septembre, stable par rapport à la fin juin. Il remontera d'ici à la fin de l'année grâce à l'application du modèle interne du groupe à Axa XL, ainsi qu'à la finalisation des cessions précédemment annoncées, a précisé Etienne Bouas-Laurent.

Le groupe a confirmé ses objectifs d'un ratio de solvabilité compris entre 170% et 230% et de cash-flows opérationnels compris entre 28 milliards et 32 miliards d'euros sur la période 2016-2020.

