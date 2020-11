Axa : prévoit un impact faible de la 2e vague, rebond du chiffre d'affaires au T3

(Actualisation: commentaires du directeur financier sur l'activité et sur la recapitalisation d'Axa XL)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a indiqué mardi que la seconde vague de l'épidémie de coronavirus aurait un impact limité sur ses résultats et ceux de l'industrie, et a confirmé ses objectifs après avoir enregistré un rebond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

"A ce stade, AXA ne prévoit qu'un impact limité en termes de sinistres liés à l'actuelle seconde vague de confinements", a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'assureur évalue toujours l'impact des sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19 à 1,5 milliard d'euros, après impôts et net de réassurance. Cet impact a été déjà intégré dans le résultat opérationnel du premier semestre 2020, a-t-il ajouté.

Le groupe avait pâti au premier semestre d'une hausse des indemnisations liées aux pertes d'exploitation des entreprises et aux annulations d'événements dûs à la pandémie.

Axa a tenu compte du risque d'annulation des événements sur douze mois et ne couvre plus le risque pandémie lors de ses renouvellements de contrats, a expliqué le directeur financier d'Axa, Etienne Bouas-Laurent, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe a en revanche prévenu que les résultats du second semestre intégreraient une hausse de la sinistralité liée aux catastrophes naturelles, notamment aux Etats-Unis. "La direction estime qu'AXA XL devrait régler un montant de sinistres d'environ 0,3 milliard d'euros (avant impôt et net de réassurance) au-delà du niveau normalisé pour les catastrophes naturelles pour le second semestre 2020", a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, Axa a "l'intention d'augmenter les fonds propres d'Axa XL", a souligné Etienne Bouas-Laurent, afin de permettre à la filiale de faire face aux indemnisations liées à la pandémie et de saisir de nouvelles opportunités. Cette recapitalisation, d'un montant d'environ 1 milliard d'euros, se fera par réallocation des liquidités au sein du groupe, a précisé le directeur financier.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'assureur s'est établi à 73,4 milliards d'euros, contre 79,7 milliards d'euros un an plus tôt, soit un recul de 8%.

A taux de change et périmètre constants, le recul du chiffre d'affaires a été limité à 2% sur les neuf premiers mois de l'année, et à 1% au troisième trimestre, a indiqué Axa.

Les revenus du troisième trimestre ont notamment été soutenus par Axa XL, dont les ventes ont progressé de 3% en données comparables. "Axa XL poursuit sa transformation en appliquant de très fortes hausses tarifaires, dont les extrêmement positifs vont se matérialiser l'année prochaine et créer des opportunités très fortes en termes de business sur ce segment de marché très attractif", a commenté Etienne Bouas-Laurent.

Axa a par ailleurs indiqué que son ratio réglementaire de solvabilité II s'était établi à 180% à fin septembre, stable par rapport à la fin juin. Il remontera d'ici au 31 décembre grâce à l'application du modèle interne du groupe à Axa XL, ainsi qu'à la finalisation des cessions précédemment annoncées, a précisé Etienne Bouas-Laurent.

Le groupe a confirmé ses objectifs d'un ratio de solvabilité compris entre 170% et 230% et de cash-flows opérationnels compris entre 28 milliards et 32 miliards d'euros sur la période 2016-2020.

