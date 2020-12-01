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Axa : vise une croissance de son résop de 3% à 7% par an entre 2020-2023

01/12/2020 | 08:33
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1er décembre (Reuters) - AXA SA:

* AXA - AXA ANNONCE SON PLAN STRATÉGIQUE 2023

* AXA - CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES EN SANTÉ > +5% EN MOYENNE SUR LA PÉRIODE 2020E-2023E

* AXA - PREVOIT 0,5 MILLIARD DEUROS DÉCONOMIES DICI 2023E (PAR RAPPORT À 2019)

* AXA - PREVOIT RATIO COMBINÉ TOUS EXERCICES EN DOMMAGES DU GROUPE À 93% DICI 2023

* AXA - REDUCTION DE 20% DE LEMPREINTE CARBONE DES ACTIFS DU FONDS GÉNÉRAL DAXA DICI 2025

* AXA - REMONTÉE DE TRÉSORERIE DE 5 À 6 MILLIARDS DEUROS PAR AN DICI 2023E

* AXA - OBJECTIFS DE RÉSULTATS FINANCIERS: RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE DES CAPITAUX PROPRES ENTRE 13% ET 15% DE 2021E À 2023E

* AXA - OBJECTIFS DE RÉSULTATS FINANCIERS: CROISSANCE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTION DE 3% À 7% PAR AN EN MOYENNE ENTRE 2020E (EN BASE NORMALISÉE8 ) ET 2023E Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Paris)


© Reuters 2020
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CA 2020 97 975 M 117 Mrd -
Résultat net 2020 4 045 M 4 836 M -
Dette nette 2020 11 860 M 14 178 M -
PER 2020 11,8x
Rendement 2020 7,26%
Capitalisation 46 985 M 56 155 M -
VE / CA 2020 0,60x
VE / CA 2021 0,59x
Nbr Employés 115 070
Flottant 79,8%
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AXA : Graphique analyse technique AXA | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 24
Objectif de cours Moyen 22,36 €
Dernier Cours de Cloture 19,71 €
Ecart / Objectif Haut 37,0%
Ecart / Objectif Moyen 13,4%
Ecart / Objectif Bas -42,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Thomas Buberl Chief Executive Officer & Director
Denis Pierre Marie Duverne Chairman
Astrid Stange Chief Operating Officer
Etienne Bouas-Laurent Chief Financial Officer
François Martineau Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AXA-21.50%56 155
METLIFE, INC.-9.42%42 703
PRUDENTIAL PLC-18.36%41 986
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION-14.95%33 504
AFLAC INCORPORATED-16.96%31 807
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.-19.33%30 877
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