Axa : vise une croissance de son résop de 3% à 7% par an entre 2020-2023

1er décembre (Reuters) - AXA SA:
* AXA - AXA ANNONCE SON PLAN STRATÉGIQUE 2023
* AXA - CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES EN SANTÉ > +5% EN
MOYENNE
SUR LA PÉRIODE 2020E-2023E
* AXA - PREVOIT 0,5 MILLIARD DEUROS DÉCONOMIES DICI 2023E
(PAR
RAPPORT À 2019)
* AXA - PREVOIT RATIO COMBINÉ TOUS EXERCICES EN DOMMAGES DU
GROUPE
À 93% DICI 2023
* AXA - REDUCTION DE 20% DE LEMPREINTE CARBONE DES ACTIFS
DU
FONDS GÉNÉRAL DAXA DICI 2025
* AXA - REMONTÉE DE TRÉSORERIE DE 5 À 6 MILLIARDS DEUROS
PAR AN
DICI 2023E
* AXA - OBJECTIFS DE RÉSULTATS FINANCIERS: RENTABILITÉ
OPÉRATIONNELLE DES CAPITAUX PROPRES ENTRE 13% ET 15% DE 2021E À
2023E
* AXA - OBJECTIFS DE RÉSULTATS FINANCIERS: CROISSANCE DU
RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL PAR ACTION DE 3% À 7% PAR AN EN MOYENNE ENTRE 2020E
(EN BASE NORMALISÉE8 ) ET 2023E
Pour plus de détails, cliquez sur
(Bureau de Paris)