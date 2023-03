Capza et AXA IM Alts lancent le FCPR Capza Private Equity Selection

Capza et AXA IM Alts annoncent le lancement du FCPR Capza Private Equity Selection. Le fonds offre la possibilité d’investir via les contrats d’assurance vie dans des PME & ETI non cotées situées en Europe ou dans un état membre de l’OCDE. Il s’inscrit dans le cadre de la loi Pacte, laquelle a notamment pour but d’orienter les investissements vers le financement de l’économie réelle. C'est le premier fonds qui donne accès aux stratégies de Capza via un support d'assurance vie.



Le fonds est disponible jusqu'au 30 juin 2023 chez AXA Wealth Management, au sein des contrats d'épargne et retraite distribués par Thema et la Gestion Privée d'AXA, dès 5 000 euros d'investissement et pourra par la suite être disponible auprès d'autres assureurs.



Il est géré de manière active, sans référence à un indicateur de référence, par AXA IM Alts, entité opérationnelle d'AXA Investment Managers Paris, qui délègue la gestion des investissements en entreprises non cotées à Capza.



Le fonds co-investit systématiquement aux côtés de deux stratégies phares et complémentaires gérées par Capza.



D'un côté, Flex Equity Mid-Market investit dans des ETI avec un EBITDA supérieur à 20 millions d'euros avec un focus spécifique sur les secteurs de la santé, de la tech et des services aux entreprises.



De l'autre côté, Growth Tech investit dans des entreprises plus jeunes, en phase de croissance, avec un début de rentabilité, axées sur le secteur de la technologie et du digital.