L'assureur Axa va céder ses activités dans le Golfe

Paris (awp/afp) - L'assureur français Axa a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le géant de l'assurance koweïtien Gulf insurance group (GIG) en vue de lui céder ses activités dans la région du Golfe pour un montant de 225 millions d'euros (243 millions de francs suisses).

L'accord conclu comprend la participation d'Axa dans "Axa Golfe, Axa Cooperative Insurance Company et Axa Green Crescent Insurance Company", précise le groupe dans un communiqué.

Egalement dans le cadre de cette transaction, le conglomérat de Bahreïn Yba Kanoo (Yusuf Bin Ahmed Kanoo), l'un des les plus importants du Golfe, va également céder sa participation de 50% dans AXA Golfe et de 16% dans AXA Cooperative Insurance Company.

La conclusion de l'opération est prévue au cours du troisième trimestre 2021, indique Axa.

"Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de simplification du groupe Axa", a déclaré Thomas Buberl, son directeur général, cité dans le communiqué.

"Les activités d'Axa dans la région du Golfe bénéficieront du leadership et de la taille du Groupe Gulf Insurance", a-t-il ajouté.

Crée en 1962, le GIG est l'un des premiers assureurs de la région du Golfe, avec 2,8 milliards de dollars d'actifs consolidés à fin septembre. Ses actionnaires sont la holding d'investissement Kuwait Projects Co (Kipco), détenteur majoritaire du capital du groupe, et le groupe canadien d'assurance Fairfax.

Le Groupe Gulf Insurance est le plus important groupe d'assurance au Koweït en termes de primes brutes et nettes, avec des activités en assurance vie et non-vie, et en assurance islamique, selon Axa. Il est "devenu l'un des plus grands réseaux d'assurance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec des entités au Koweït, Jordanie, Bahreïn, Egypte, Turquie, Algérie, Syrie, Irak, Liban, Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis".

afp/fr