L'assureur Lloyd's of London n'est pas à la hauteur en matière d'ESG, selon un rapport

Le 11 avril 2024 à 01:10 Partager

Les normes environnementales, sociales et de gouvernance du marché de l'assurance Lloyd's of London sont faibles, car ses membres sont exposés à des projets de combustibles fossiles et à des armes, a déclaré l'organisation à but non lucratif ShareAction dans un rapport publié jeudi.

Le Lloyd's, l'un des plus grands assureurs commerciaux au monde, est composé de plus de 50 sociétés membres, sur lesquelles il exerce une certaine surveillance réglementaire. Les conseils ESG qu'elle donne à ses membres sont inadéquats, selon le rapport. La Lloyd's est arrivée à l'avant-dernière place d'un tableau de 29 assureurs mondiaux de biens et de risques divers pour ses performances en matière de souscription et d'investissement responsables. Dans une évaluation séparée des normes de souscription de 13 grands membres de la Lloyd's, six d'entre eux ont obtenu la note F, la plus basse. Les assureurs ont enregistré leurs performances sur un maximum de 30 critères, notamment pour savoir s'ils ont des objectifs nets de zéro, s'ils limitent la souscription de pétrole et de gaz ou s'ils excluent les investissements dans les armes et le tabac. Aucun des 65 assureurs étudiés par ShareAction n'a obtenu la note maximale de A. "Le secteur de l'assurance affiche de moins bonnes performances en matière de finance responsable que nos indices de référence pour la gestion d'actifs ou les banques européennes", a déclaré Claudia Gray, responsable de la recherche sur le secteur financier chez ShareAction, à l'agence Reuters. L'assureur français AXA est en tête du classement de l'assurance dommages, tandis que le japonais Sony Financial Group est en queue de peloton. L'assureur français CNP Assurances a pris la tête du classement des assurances vie et santé, tandis que l'assureur américain Protective Life Insurance est arrivé en dernière position. AXA XL, membre du syndicat de la Lloyd's, est également en tête du classement des assureurs de la Lloyd's, tandis qu'Aegis est en queue de peloton. AXA a déclaré que l'assureur mettait régulièrement à jour ses politiques d'investissement et de souscription "pour s'aligner sur ses ambitions plus larges en matière de climat et de développement durable". Un porte-parole de CNP Assurances a déclaré que ce classement montrait l'engagement à long terme de l'assureur en faveur d'une politique d'investissement responsable, respectueuse du climat, de la biodiversité et de la société. Cory Kutcher, vice-président du développement durable de Protective, a déclaré que l'assureur était "fier du travail qu'il accomplit pour faire progresser le développement durable dans l'ensemble de ses activités". Aegis a déclaré que ses performances en matière de souscription s'étaient améliorées au cours des 20 dernières années. "En 2005, l'énergie représentait 60 % de notre portefeuille en termes de primes. Aujourd'hui, elle représente moins de 10 %, toutes ces primes étant souscrites conformément aux exigences et directives applicables de la Lloyd's", a déclaré un porte-parole d'Aegis London. La Lloyd's et Sony Financial n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.