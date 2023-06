Axa, le deuxième assureur européen, a publié jeudi ses premiers objectifs environnementaux pour son portefeuille d'assurance, fixant des buts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux voitures et aux entreprises qu'il couvre.

Axa a déclaré qu'elle viserait une réduction de 20 % de l'intensité carbone de ses plus grands portefeuilles d'assurance automobile individuelle entre 2019 et 2030, et une réduction de 30 % des émissions absolues de carbone de ses plus grandes branches d'entreprise clientes entre 2021 et 2030.

"Cet objectif est absolument crucial et représente une véritable transformation de notre activité d'assurance", a déclaré Frédéric de Courtois, directeur général adjoint d'Axa en charge des finances.

L'intensité carbone est une mesure des émissions liée à la production d'une entreprise, tandis que les émissions absolues correspondent à la quantité totale d'émissions rejetées.

Axa, qui opère dans 51 pays, a également plus que doublé son objectif écologique pour sa banque d'investissement. Elle a déclaré vouloir réduire les émissions absolues liées aux actifs de son fonds général de 50 % entre 2019 et 2030, contre un objectif précédent de 20 %.

Son principal concurrent, le Crédit Agricole, vise à réduire de 25 % les émissions absolues liées aux actifs de la banque d'investissement, mais n'a pas fixé de calendrier. En ce qui concerne les polices d'assurance, le Crédit Agricole a déclaré qu'il mettrait en place des équipes spécialisées dans les "dommages à faibles émissions".