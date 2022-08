La valeur du jour à Paris - Axa en tête du CAC 40 : le programme de rachat d'actions est plus considérable que prévu

Axa (+4,85% à 23,25 euros) affiche la plus forte hausse de l’indice CAC 40, l’assureur ayant annoncé plus tôt que prévu un nouveau programme de rachat d'actions plus important qu'anticipé. Il a fait cette annonce à l’occasion de la présentation de comptes semestriels plus solides que prévu malgré l’impact de 300 millions d'euros de la guerre en Ukraine. Cet impact est conforme aux attentes. « Les résultats d'AXA sont significativement supérieurs aux attentes dans toutes les régions et toutes les activités. » a commenté Jefferies.



Au premier semestre, Axa a vu son bénéfice net progresser de 3% à 4,1 milliards d'euros. Le résultat opérationnel de l'assureur a augmenté de 4% à 3,9 milliards d'euros, soit 11% de mieux qu'anticipé. Sa progression s'élève à 7% en organique.



Dans la branche dommages, le ratio combiné tous exercices s'est établi à 93,7%, en hausse de 0,7 point. En Vie, épargne, retraite, la marge sur affaires nouvelles a reculé de 2,4 points à 40,3%, notamment en raison d'une contribution plus importante des activités santé collective et prévoyance collective.



Le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 55 milliards d'euros, en hausse de 1% à taux de change constants.



" Nous avons enregistré une excellente rentabilité technique dans l'ensemble de nos métiers, en particulier en France et en Europe, dont les performances continuent d'être d'excellente facture, et chez AXA XL, qui réalise des résultats résilients malgré l'impact de la guerre en Ukraine. " a commenté Thomas Buberl, Directeur général d'Axa.



L'assureur a fini le semestre avec un ratio de solvabilité II de 227%, en amélioration de 10 points depuis janvier.



Mais la meilleure surprise de cette publication est venue du lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros. UBS ne s'attendait pas à ce qu'il soit annoncé si tôt, tandis que Jefferies est favorablement surpris par son taille. Il devrait débuter dans les meilleurs délais, sous réserve des conditions de marché, et devrait se terminer d'ici février 2023.



" Nous restons très confiants dans notre capacité à atteindre les objectifs principaux de notre plan stratégique " Driving Progress 2023 ", notamment le haut de la fourchette de notre objectif de croissance du résultat par action ", a déclaré Thomas Buberl, directeur général d'Axa. Il est attendu en progression de 3% à 7% en croissance annuelle moyenne.