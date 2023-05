La valeur du jour à Paris - Axa : le marché apprécie l'amélioration inattendue du ratio de solvabilité II

Axa (+2,15% à 27,5 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ; les investisseurs saluant un ratio de solvabilité II supérieur aux attentes. Il est ressorti à 217% à fin mars contre 215% fin 2022 et un consensus de 208%. Le ratio de solvabilité II a bénéficié « d’un excellent rendement opérationnel (+7 points) ». UBS souligne que ce ratio supérieur aux attentes renforce la future capacité de distribution de l’assureur à ses actionnaires. L’analyste précise que la surperformance représente 2 à 2,5 milliards d’euros de capital excédentaire, soit 3% à 4% de la capitalisation d’Axa.



La bonne nouvelle au niveau du ratio de solvabilité II a relégué au second plan les autres chiffres d'activité trimestriels. Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, a généré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 31,8 milliards d'euros. Il a progressé de 1% en données comparables.



Sur cette même base, les primes brutes émises ont augmenté de 6% en assurance dommage à 18,6 milliards d'euros, soutenues par les hausses de prix en assurance des entreprises et des particuliers. AXA XL Réassurance a pour sa part enregistré une baisse de 2% de son activité à 1,2 milliard, due la mise en place de mesures de réduction d'exposition aux catastrophes naturelles. Elles n'ont été compensées que partiellement par une augmentation des tarifs.



Axa a précisé que la sinistralité liée aux catastrophes naturelles est conforme à ses attentes.



Les revenus ont en revanche reculé de 4% à 12,8 milliards d'euros en santé, vie, épargne et retraite. La baisse s'explique principalement en vie, épargne et retraite par " une réduction des primes en unités de compte (-17%), reflétant des conditions de marché difficiles, notamment en France et en Italie, et de moindres ventes en fonds général – épargne traditionnel (-21%), conformément à la stratégie du groupe ", a précisé Axa. En santé, le recul trouve son origine dans le non-renouvellement de deux contrats significatifs en santé collective à l'international.



La marge sur affaires nouvelles s'établit à 5,6%, en hausse de 0,4 point, reflétant une amélioration de la rentabilité des affaires nouvelles.



En gestion d'actifs, les revenus ont aussi baissé de 4 % à 0,4 milliard d'euros. Ils reculent principalement en raison de la baisse des frais de gestion à la suite de la baisse des actifs moyens sous gestion (-7% à 736 milliards d'euros), compensée en partie par la hausse des commissions de transaction.



Commentant ces chiffres, Alban de Mailly Nesle, Directeur financier de l'assureur, a déclaré : " Le groupe aborde la dernière année de son plan stratégique Driving Progress 2023 en position de force ". " Nous prévoyons désormais de dépasser notre objectif de croissance annuelle moyenne de 3%-7% du résultat par action " entre 2020 et 2023 avait indiqué le Directeur général, Thomas Buberl lors de l'annonce des résultats 2022. sur cette même période, Axa prévoit également 14 milliards d'euros cumulés de remontées de trésorerie.



Enfin, le groupe a annoncé viser pour cette année un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros contre 6,1 milliards d'euros en 2022. L'assureur a indiqué que l'application des nouvelles normes comptables IFRS17 et IFRS9 n'avait aucun impact sur la gestion de la trésorerie et du capital du groupe.