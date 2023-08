(Alliance News) - Revo Insurance a annoncé mardi que ses primes brutes émises s'élevaient à 100,4 millions d'euros pour le premier semestre clos le 30 juin, soit une hausse de 79 % par rapport aux 56,2 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le bénéfice net s'est élevé à 6,2 millions d'euros, contre 800 000 euros au 30 juin.

Le chiffre d'affaires de l'assurance s'est élevé à 65,3 millions d'euros, contre 26,8 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 13,2 millions d'euros.

Le ratio COR brut pour la période, calculé sur la base des nouveaux paramètres IFRS 17, s'élève à 81,3 % contre 76,0 % au 1er trimestre 2022. Cette performance est en ligne avec les attentes du plan.

Revo affiche un ratio de capital Solvabilité II de 234,7 % à la fin du semestre, contre 269,3 % au 31 décembre 2022, y compris l'effet de la transaction de rachat susmentionnée.

En outre, la société a fait état d'une nouvelle expansion de son réseau de distribution, composé de 62 courtiers et 118 agents, et de l'activation de plus de 190 mandats par Revo Underwriting, la société de courtage du groupe. Il convient également de noter la signature d'un accord important avec le syndicat des agents AXA sur dix domaines d'activité.

Au cours de la période, il y a eu un relèvement de la notation par S&P, de BBB+ stable à BBB+ positif, "confirmant la durabilité à long terme de la voie de développement entreprise ; en juin, le groupe s'est également vu attribuer la notation EE strong par Standard Ethics, qui démontre sa capacité à intégrer les facteurs ESG dans les stratégies, les opérations et le processus de gestion des risques, avec de solides performances en termes d'efficacité opérationnelle", a expliqué la société dans une note.

Enfin, une opération de rachat a été réalisée sur les actions de Revo, par le biais d'une offre publique d'achat volontaire partielle, visant à augmenter le nombre d'actions propres détenues en portefeuille face à des valorisations d'actions particulièrement attractives par rapport aux cours de bourse.

Au 30 juin, Revo détenait 850 700 actions propres, soit environ 3,5 % du capital social.

Alberto Minali, CEO de Revo, a commenté : "Le premier semestre s'est achevé sur d'excellents résultats, qui sont la preuve tangible de l'efficacité de notre modèle d'entreprise et confirment ses perspectives positives. Revo est unique sur la scène italienne de l'assurance grâce à son capital humain hautement qualifié et à l'utilisation de technologies propriétaires de pointe. La compétence, la simplification et l'innovation sont les moteurs de notre croissance. La diversification de notre activité dans la couverture des risques spécialisés et paramétriques, soutenue par un réseau de distribution d'une importance fondamentale, vise à garantir une offre d'assurance de plus en plus ponctuelle et centrée sur les besoins réels des PME et des professionnels".

Mardi, Revo Insurance a clôturé en baisse de 2,2 % à 8,20 euros par action.

