AXA Mansard Insurance Plc est une société d'assurance et de gestion d'actifs basée au Nigéria. Elle propose des solutions de gestion des risques liés à la vie et à l'activité générale ainsi que des services financiers aux entreprises et aux particuliers. Les secteurs d'activité de la société comprennent les affaires non-vie, les affaires vie, AXA Mansard Insurance, la gestion des investissements, la promotion immobilière et l'entretien de la santé. L'activité non-vie de la Société comprend l'assurance des biens personnels (voitures, maisons) et la responsabilité civile (personnelle ou professionnelle). Elle couvre également une large gamme de produits et services destinés à ses clients particuliers et professionnels. Son assurance santé propose des polices d'assurance vie individuelles et collectives qui englobent des produits d'épargne et de retraite. En outre, son activité d'assurance santé fournit des produits de protection personnelle. Son activité Vie couvre une large gamme de produits d'assurance-vie, tels que des produits d'assurance-vie temporaire, d'assurance-vie entière et d'assurance-vie liée à des investissements pour les particuliers et les groupes.

Secteur Assurance vie et santé