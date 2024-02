Axalta Coating Systems Ltd. fabrique, commercialise et distribue des systèmes de revêtement. La société opère à travers deux segments. Le segment Performance Coatings fournit des solutions de revêtements liquides et en poudre aux grands fabricants d'équipements d'origine (OEM) régionaux et mondiaux, ainsi qu'à une clientèle fragmentée et locale. Le segment développe, commercialise et fournit un portefeuille complet de systèmes de revêtements et de technologies de mise en correspondance des couleurs. Le segment Mobility Coatings fournit des technologies de revêtement aux équipementiers de véhicules légers et commerciaux. La société propose une gamme complète de produits et de systèmes à base d'eau et de solvants utilisés par l'industrie mondiale de la retouche automobile pour réparer les véhicules endommagés. Les marques industrielles de la société comprennent Imron Industrial, Tufcote Industrial, Corlar Industrial, Strenex Industrial, PercoTop, Voltatex, AquaEC, Durapon, Hydropon, UNRIVALED et Ceranamel pour les revêtements liquides et Alesta, Teodur, Nap-Gard, Abcite et Plascoat pour les revêtements en poudre.

Secteur Produits chimiques de base