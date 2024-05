Solera et Axalta entrent en partenariat pour calculer avec précision les émissions de CO2 de chaque réparation de véhicule.

Solera, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des véhicules, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Axalta (NYSE : AXTA), un chef de file mondial des revêtements liquides et en poudre. Grâce à ce partenariat stratégique, les systèmes de peinture de finition conventionnels et Fast Cure Low Energy (FCLE) d’Axalta seront intégrés à la plateforme Sustainable Estimatics de Solera, ce qui permettra aux clients d’Axalta d’analyser leurs émissions de CO2 par réparation, en tenant compte des méthodes de réparation (réparation ou remplacement), du processus d’application de la peinture et des conditions de séchage.

En s'associant à Solera, Axalta est le premier fabricant de peinture de finition à fournir les données permettant de calculer avec précision les émissions de CO2 des produits et procédés utilisés lors de la réparation plutôt que les moyennes générales de l'industrie. Sous l’égide de BELEAF, Axalta fournit des produits écoresponsables hautement performants, des outils innovants et des ressources optimales pour aider les ateliers de carrosserie à minimiser leur empreinte environnementale tout en contribuant au succès de leur activité. Solera Sustainable Estimatics for Paint est une nouvelle ressource qui souligne l’engagement d’Axalta en faveur du développement durable et de l’initiative BELEAF.

« Nous sommes ravis de nous associer à Solera et d'introduire une nouvelle solution sur le marché », déclare Troy Weaver, président, Global Refinish, Axalta. « Cette technologie s'inscrit dans la lignée de l’engagement indéfectible d’Axalta en faveur de la durabilité, alors que nous nous sommes engagés à devenir carboneutres d’ici 2040, et a été conçue pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. En calculant avec précision les émissions de CO2 par réparation, nos clients peuvent prendre des décisions fondées sur des données pour contribuer à réduire leur empreinte carbone tout en améliorant leurs résultats nets. »

En raison de la directive de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), de nombreux pays exigeront des entreprises qu’elles suivent et déclarent leurs émissions d’ici 2025. Sustainable Estimatics for Paint facilite l'analyse des émissions de CO2 de scope 1, 2 et 3, permettant ainsi aux organisations de présenter des chiffres d'émissions de carbone crédibles et vérifiés. Les clients seront également en mesure d'examiner les tableaux de bord pour analyser leur empreinte globale de réparation de collision et de comparer les données régionales, nationales et sectorielles. Avec Solera, Axalta fournit les produits, les outils et les ressources pour aider les clients à réduire leur impact sur l'environnement.

Arnaud Agostini, directeur général international de Solera, déclare : « Le partenariat avec Axalta était tout naturel pour nous dans le cadre de notre solution Sustainable Estimatics. La capacité de mesurer les émissions de carbone est de plus en plus répandue dans le monde, avec un nombre toujours croissant de gouvernements qui cherchent à préconiser sa mesure pour comprendre l'impact environnemental de la réparation des véhicules sur la planète.

La préparation, la production et l'utilisation de la peinture est une partie importante de chaque processus d'atelier de carrosserie et un facteur extrêmement important pour les assureurs qui devront mesurer avec précision et déclarer l'impact CO2 de chaque élément de chaque réparation.

En s’associant à Axalta, Solera garantit une mesure précise des émissions de CO2 d’une réparation. De plus, compte tenu de l’évolution constante du processus de peinture, nous veillons à ce que, en ayant accès aux données en constante évolution d’Axalta au fur et à mesure qu’ils développent des peintures plus respectueuses de l’environnement, nos données restent adaptées à l’objectif à long terme, calculant les émissions de CO2 les plus précises liées à la réparation des véhicules. »

Pour de plus amples renseignements à propos des initiatives de durabilité d'Axalta, visitez refinish.axalta.eu/beleaf.

À propos d'Axalta

Axalta fournit des revêtements performants pour un large éventail d'applications industrielles ; revêtements de véhicules légers et de véhicules utilitaires pour les OEM ; et préparation des surfaces de finition et systèmes de revêtement pour les ateliers de carrosserie dans le monde entier. Notre équipe sert plus de 100 000 clients dans plus de 140 pays. Avec plus de 150 ans d'expérience et d'impact, nous innovons des solutions de surface plus intelligentes pour une vie meilleure et un avenir durable. Pour en savoir plus sur les initiatives d’Axalta en matière de durabilité, visitez refinish.axalta.eu/beleaf.

À propos de Solera

Solera est le leader mondial des logiciels en tant que service, des données et des services de gestion du cycle de vie des véhicules. Couvrant quatre secteurs d’activité (demandes de règlement, réparations de véhicules, solutions de véhicules et solutions de flotte), Solera possède de nombreuses marques de premier plan dans l’écosystème du cycle de vie des véhicules, notamment Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi et Autodata. Solera permet à ses clients de réussir à l'ère numérique en leur fournissant une solution de guichet unique qui rationalise les opérations, offre des analyses basées sur les données et améliore l'engagement client, ce qui, selon Solera, aide les clients à booster les ventes, à promouvoir la fidélisation client et à améliorer les marges bénéficiaires. Solera sert plus de 280 000 clients et partenaires dans plus de 120 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.solera.com.

