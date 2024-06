Axcelis Technologies, Inc. a nommé David Ryzhik au poste de vice-président senior des relations avec les investisseurs et de la stratégie d'entreprise, où il prendra ses fonctions en juillet 2024. La société a également annoncé le départ à la retraite de Doug Lawson, vice-président exécutif du marketing et de la stratégie d'entreprise. M. Lawson prévoit de prendre sa retraite en juillet 2024 et restera conseiller principal jusqu'en juillet 2025.

M. Ryzhik apporte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des relations avec les investisseurs et de la finance dans plusieurs secteurs d'activité. Il a récemment occupé le poste de vice-président des relations avec les investisseurs chez MKS Instruments. Avant de rejoindre MKS, M. Ryzhik était analyste principal de la recherche sur les actions, couvrant les secteurs de la technologie industrielle et de la technologie du grand livre distribué chez Susquehanna International Group (SIG). Avant de rejoindre SIG, M. Ryzhik a été associé principal de recherche chez Brean Capital et a également occupé des fonctions financières dans l'administration publique au bureau de la gestion et du budget du maire de New York et au service des pompiers de New York.

Il est titulaire d'un Master of Business Administration en gestion financière et d'un Bachelor of Business Administration en finance et comptabilité de la Lubin School of Business de l'Université Pace. David est membre du conseil d'administration de la section de Boston du National Investor Relations Institute (NIRI). M. Lawson a travaillé pendant 15 ans chez Axcelis.

Avant de rejoindre Axcelis en 2009, M. Lawson a occupé de nombreux postes de direction et techniques chez Luminus Devices, BTU International, PRI Automation, Digital Equipment et Intel.