L'allemand Axel Springer rejoint "Facebook news" 17/05/2021 | 16:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Berlin (awp/afp) - Le géant des médias Axel Springer, propriétaire du tabloïd le plus lu d'Allemagne Bild, va finalement intégrer ses contenus à la plateforme d'actualités Facebook News, lancé en mai dans le pays, après l'avoir initialement rejeté, a-t-il annoncé lundi. "Les contenus d'Axel Springer seront diffusés sur (...) Facebook News", a annoncé le groupe dans un communiqué présentant un "accord global de coopération" entre les deux entreprises. Facebook a lancé en mai sa plateforme dédiée à l'actualité en Allemagne, baptisée Facebook News. Ce service, déjà disponible au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, diffuse les articles de médias, contre rémunération. Jusque-là, Axel Springer avait refusé de participer à cette initiative, invoquant des "rémunérations trop faibles". L'accord signé permet de "rendre plus juste" la "relation entre fournisseurs de contenus et plateforme", a justifié le PDG d'Axel Springer, Mathias Döpfner. Aucun montant n'a été communiqué par les deux entreprises pour la rémunération des articles. L'accord prévoit en revanche que les médias du groupe Axel Springer "renforcent" leur présence en terme de vidéos sur Facebook. Par ailleurs, il stipule qu'Axel Springer ne devra pas renoncer à la directive européenne sur les droits voisins dont le groupe peut espérer tirer des revenus supplémentaires. Ce texte, adopté en 2019 par le Parlement européen et les Etats membres de l'UE sous l'égide de la Commission européenne, doit être transposé prochainement par l'Allemagne dans son droit national. Il impose aux géants du numérique de signer des accords de rémunération avec les médias pour l'ensemble des contenus publiés sur leurs plateformes. Pour l'instant, Facebook n'a signé aucun accord de ce type, contrairement à Google. Le géant américain préfère mettre en avant ses propres initiatives, tels que Facebook News, ou ses fonds pour le journalisme. "Il est important que la loi soit appliquée le plus rapidement possible", a commenté Mathias Döpfner, dans un communiqué transmis à l'AFP. Les éditeurs de presse vivent une crise des revenus publicitaires dont la majorité est captée par les géants du numérique qui diffusent leurs articles sans rémunération. Cette situation s'est aggravée avec la pandémie de coronavirus qui a fait considérablement plonger le marché de la publicité. afp/rp

© AWP 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AXEL SPRINGER SE 9.98% 79.5718 0.00% FACEBOOK INC -0.66% 313.86 15.66% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AXEL SPRINGER SE 16:36 L'allemand Axel Springer rejoint "Facebook news" AW