Médias: le groupe allemand Axel Springer acquiert le site Politico

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Berlin (awp/afp) - Le groupe de médias allemand Axel Springer, éditeur du tabloïd Bild, a annoncé jeudi l'achat du site d'informations américain Politico. Le groupe allemand, qui a aussi dans l'opération acheté le site d'informations technologiques Protocol, n'a pas précisé le montant versé à Robert Allbritton, fondateur et dirigeant du site. Le journal économique allemand Handelsblatt évoque cependant la somme d'"au moins 630 millions d'euros" pour cet investissement, présenté par le quotidien comme "le plus gros" de l'histoire du groupe allemand. Axel Springer, qui a engagé ces dernières années un virage numérique, exploitait déjà à parts égales avec le média américain Politico Europe, qui explore les arcanes de l'Union européenne. Le groupe allemand possèdera donc désormais la totalité des parts de Politico Europe. Politico, fondé en 2007 et qui emploie environ 500 journalistes, et Axel Springer "partagent un engagement en faveur de l'indépendance journalistique et d'une information impartiale et non militante. C'est ce qui constituera la base d'une croissance accélérée et de notre future réussite mutuelle", salue le PDG d'Axel Springer, Mathias Döpfner, dans un communiqué. "Au cours des dernières années, nous avons réussi à faire ce que de nombreux concurrents n'ont pas réussi à faire: construire une publication journalistiquement remarquable et constamment rentable", abonde dans le même communiqué le fondateur de Politico. afp/rp

