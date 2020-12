Axel Springer vend une part majoritaire de Groupe La Centrale

Francfort (awp/afp) - Le groupe de médias allemand Axel Springer a annoncé mercredi qu'il comptait vendre au fonds d'investissement américain Providence Equity Partners une part majoritaire dans Groupe La Centrale, qui édite notamment le site d'information automobile Caradisiac.

Des "négociations exclusives" sont en cours et aucun détail financier n'a été communiqué pour cette transaction qui devrait aboutir au premier trimestre 2021 après l'approbation des autorités de la concurrence, a précisé Axel Springer dans un communiqué.

Le français Groupe La Centrale, anciennement CarBoat Media, édite les sites de revente et d'annonces auto et moto La Centrale, Promoneuve et MaVoitureCash ainsi que le média automobile Caradisiac.

Pour Axel Springer, qui détient actuellement 100% du groupe, la vente "correspond à notre stratégie dans le secteur des petites annonces de nous concentrer sur les deux piliers emplois et immobilier", a expliqué Stephanie Caspar, directrice responsable des médias d'information et des places de marché chez l'éditeur allemand.

L'éditeur allemand détient des sites très rentables de petites annonces de recherche d'emploi (Stepstone Group) et immobilières (SeLoger, Logic-Immo).

"Nous investissons avec la conviction que Groupe La Centrale a d'importances chances pour une croissance organique et l'extension de ses services" grâce à "une excellente technologie et un bon positionnement" a commenté de son côté Karim Tabet, directeur chez Providence, cité dans le communiqué.

afp/jh