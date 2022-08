Exclusif - Maxis et U Mobile déclinent l'offre de prise de participation dans l'agence 5G de Malaisie -sources

La décision de Maxis Bhd et U Mobile intervient après que le gouvernement ait rejeté une proposition faite par les deux sociétés et deux autres grands opérateurs - Celcom Axiata Bhd et DiGi Telecommunications - pour que les quatre prennent une participation majoritaire combinée dans l'agence.

Le gouvernement avait plutôt demandé à six opérateurs mobiles du pays d'accepter de prendre une participation combinée de 70% dans l'agence, Digital Nasional Berhad (DNB), et avait fixé une date limite à mercredi pour cet accord.

Maxis et U Mobile ne voyaient pas d'avantages à être un actionnaire minoritaire de DNB, selon deux des sources, qui ont requis l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler des négociations privées.

Les deux entreprises ont toutefois fait savoir au gouvernement qu'elles souhaitaient rester en pourparlers pour obtenir l'accès au réseau 5G de DNB, ont précisé les deux sources.

Maxis, U Mobile, DNB et les ministères des finances et de la communication de Malaisie n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Celcom et Digi ont refusé de commenter.

Les quatre entreprises avaient déclaré ne pas être en mesure de justifier un investissement minoritaire sans pouvoir exercer une influence et un contrôle au sein de l'agence, a rapporté Reuters en mai, citant une lettre envoyée par les entreprises au gouvernement.