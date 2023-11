Axiata Group Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. La principale activité de la société est la fourniture de services techniques et de gestion à l'échelle internationale. La société opère à travers quatre segments : Mobile, Haut débit fixe, Infrastructure et Autres. Le segment mobile est principalement engagé dans la fourniture de services mobiles et d'autres services, tels que la fourniture de services d'interconnexion, la vente d'appareils, les services de transmission de télévision payante, les services à large bande et les activités numériques et autres. Le secteur des services fixes à large bande est principalement engagé dans les activités de large bande et de radiodiffusion. Le secteur des infrastructures est principalement engagé dans la fourniture d'infrastructures de télécommunications et de services connexes. Le segment "Autres" comprend des entités de holding d'investissement, des entités de financement et d'autres sociétés d'exploitation fournissant d'autres services, y compris les activités numériques et la transmission par fibre optique en Malaisie et dans d'autres pays.

Secteur Services de télécommunications sans fil