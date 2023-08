Axim Biotechnologies, Inc. est une société internationale de développement de solutions de diagnostic pour les soins de santé. La société se concentre sur l'amélioration du paysage du diagnostic des conditions ophtalmologiques telles que la sécheresse oculaire (DED) grâce à des tests de diagnostic rapides. Elle a développé et commercialisé deux tests de diagnostic au point de service (POC) hautement spécialisés, le test d'immunoglobuline E (IgE) oculaire et le test de lactoferrine, qui sont conçus spécifiquement pour aider les médecins ophtalmologistes à détecter et à quantifier les biomarqueurs associés à la sécheresse oculaire par défaut d'eau et à la conjonctivite allergique non spécifique. En outre, elle est également engagée dans le développement d'un test quantitatif de la MMP-9 dans les larmes pour mesurer l'intensité de l'inflammation affectant les patients souffrant de sécheresse oculaire. Elle a également mis au point des tests exclusifs pour la détection de QSOX1-L chez les patients qui suivent un traitement anticancéreux. Ses produits comprennent également des tests d'anticorps neutralisant le SARS-CoV-2 et un test d'anticorps neutralisant le fentanyl.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale