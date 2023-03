Le groupe React est optimiste ; Cindrigo obtient un financement

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

React Group PLC - Société de nettoyage, d'hygiène et de décontamination basée à Birmingham, en Angleterre - déclare que "la dynamique positive des contrats remportés" se poursuit et React note "une bonne croissance des ventes dans les trois divisions de l'entreprise". Le président exécutif Mark Braund déclare : "LaddersFree, l'une des plus grandes entreprises commerciales de nettoyage de vitres au Royaume-Uni, continue d'enregistrer de fortes performances en matière de ventes, avec des contrats notables remportés récemment, notamment avec un prestigieux détaillant de meubles à l'échelle nationale et un autre groupe de restaurants comptant certaines des marques les plus connues du Royaume-Uni". M. Braunds ajoute que "Fidelis a connu un début d'année un peu plus lent, mais a depuis remporté de nouveaux contrats importants". L'activité React de la société "a remporté de nouveaux contrats pour réaliser des projets de nettoyage haut de gamme" pour des entreprises telles que des sociétés de gestion, des écoles et des universités.

Cindrigo Holdings Ltd - producteur d'énergie propre - signe un accord avec la société d'énergie Petroline Energy LLC, basée à Abu-Dhabi, pour un financement possible de 75 millions de livres sterling destiné au développement et à la construction de projets géothermiques par Cindrigo. Cindrigo ajoute : "Cindrigo et Petroline ont pour objectif de développer d'autres centrales géothermiques en Croatie, dans le bassin pannonien et, éventuellement, dans d'autres sites appropriés. L'accord définit un processus de diligence raisonnable afin de garantir un examen et un déploiement efficaces du financement des nouveaux projets, Petroline disposant d'un droit de premier rang à hauteur de 75 millions de livres sterling pour réaliser les investissements nécessaires. Petroline est en discussion pour former un consortium pour son investissement potentiel avec d'autres investisseurs potentiels dans les énergies propres au Moyen-Orient et dans d'autres juridictions". Petroline aura le droit de nommer un membre au conseil d'administration de Cindrigo.

Future Metals NL - société d'exploration du platine - signale la découverte d'une "minéralisation à haute teneur" dans un sondage de 350 mètres dans le cadre du projet Panton en Australie. Future se félicite des "intersections démontrant une minéralisation significative de MGP et de sulfures" et ajoute que des tests sur des cibles possibles de sulfures de nickel sont en cours.

Anglo Asian Mining PLC - Producteur d'or, de cuivre et d'argent axé sur l'Azerbaïdjan - Fait état d'une "augmentation significative" de l'estimation des ressources minérales pour le gisement Gilar. L'actif contient maintenant plus de 249 000 onces d'or, 46 000 tonnes de cuivre et 48 000 tonnes de zinc. Anglo Asian ajoute : "De nouveaux résultats de forage encourageants ont permis d'augmenter la taille du gisement et de renforcer la confiance dans la minéralisation. Les derniers résultats de forage confirment la décision de commencer la construction d'un tunnel souterrain à Gilar pour l'exploration et la production".

Wynnstay Group PLC - entreprise de fournitures agricoles - Déclare que les résultats des quatre premiers mois du nouvel exercice financier sont "largement conformes aux attentes de la direction". Entame "la période la plus importante de son premier semestre" dans un contexte d'augmentation saisonnière des achats des agriculteurs. "Comme prévu, l'activité de mélange d'engrais du groupe à Glasson a dû faire face à l'inversion de la flambée des prix de l'urée et du nitrate d'ammonium, qui sont maintenant proches des niveaux pré-exceptionnels de la fin 2021. Bien que cette inversion ait eu un impact sur les marges, Glasson a bien géré la période de volatilité et remplace maintenant ses matières premières fertilisantes à ces niveaux plus durables", ajoute la société. "La gestion des coûts reste un facteur pour les agriculteurs et, alors que les pressions sur les prix des intrants diminuent, certains prix à la production baissent également."

Graft Polymer (UK) PLC - Société londonienne spécialisée dans le développement et la production de modifications de polymères, de compléments biologiques et de systèmes d'administration de nanomédicaments - Prend note de l'annonce par MGC Pharmaceuticals Ltd de l'inscription du produit ArtemiC sur la liste des médicaments en vente libre aux États-Unis. ArtemiC a été inscrit dans la base de données du code national des médicaments de la FDA. "Cette inscription au NDC confirme l'importance des systèmes d'administration de médicaments de GraftBio dans les produits pharmaceutiques", déclare Graft Polymer.

Renalytix PLC - société de diagnostic spécialisée dans la santé rénale - déclare que le processus réglementaire avec la Food & Drug Administration pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de novo de KidneyIntelX se poursuit à un "stade avancé". "La FDA préparera un ordre de reclassification et poursuivra certains processus internes pour cette classe de tests avant de communiquer la décision finale", ajoute Renalytix. La FDA s'efforce de prendre une décision d'ici la fin du deuxième trimestre, plus tard que les indications précédentes de la fin du premier trimestre, ajoute Renalytix. La société déclare : "Sur la base des interactions récentes avec la FDA, bien qu'il n'y ait aucune garantie, la direction reste optimiste et travaille avec diligence avec la FDA en vue d'une issue favorable".

Looking Glass Labs Ltd - spécialisée dans le métavers, la tokenisation play-to-earn et la monétisation blockchain - vend GenZeroes Productions Inc, le contrat intelligent GenX et toute la propriété intellectuelle associée à GenZeroes Universe Inc. GenZeroes Productions est un producteur d'une série d'action en direct dans le genre science-fiction. En contrepartie, Looking Glass reçoit 800 000 CAD, soit environ 477 507 GBP, un billet à ordre portant un taux d'intérêt préférentiel majoré de 1 % et une échéance de cinq ans. Il existe une option pour prolonger le billet de 5 % supplémentaires. "La société conservera également une redevance de 50 % à perpétuité sur tous les produits nets de l'entité GenZeroes Productions Inc, qui se rapporte à la première saison déjà achevée de la série GenZeroes. Le billet sera décroché des actions de GenZeroes Productions Inc. et de la propriété intellectuelle connexe", ajoute Looking Glass.

Axiom European Financial Debt Fund Ltd - investisseur sur le marché de la dette subordonnée du secteur bancaire et financier européen - Le gestionnaire estime que l'impact de la radiation de Credit Suisse Group AG est de 0,4 % de la valeur nette d'inventaire. La valeur nette d'inventaire par action au 20 mars s'élevait à 87,37 pence par action.

CT Property Trust Ltd - real estate investment trust - La valeur nette d'inventaire par action chute à 95,4 pence au 31 décembre à la fin du semestre, contre 132,8 pence au 30 juin. La présidente Davina Walter déclare : "2022 a été une année caractérisée par des défis géopolitiques, les pressions inflationnistes ayant entraîné une hausse des taux d'intérêt dans un contexte de ralentissement de la croissance économique. La seconde moitié de l'année a été marquée par des événements économiques plus proches de nous, avec le mini budget de septembre, catalyseur d'octobre 2022, qui a été le pire mois de performance du capital du marché immobilier britannique jamais enregistré, suivi de près par novembre 2022 comme deuxième mois. La fin d'une période prolongée de politique monétaire souple a entraîné une correction rapide des prix sur les marchés immobiliers, provoquant un manque de liquidité et une incertitude qui s'est répercutée sur le début de l'année 2023, même si un vent d'optimisme souffle sur les premières indications d'une stabilisation de certaines parties du marché. Le portefeuille affiche un rendement total négatif de 22% sur six mois, inférieur au rendement de l'indice MSCI UK Quarterly Property de -16%.

New Star Investment Trust PLC - investit dans les actions, les obligations, les matières premières, l'immobilier, les devises et d'autres marchés - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre, à la fin du semestre, a baissé de 0,6% à 173,50 pence, contre 174,56 pence à la fin du mois de juin. Le rendement total sur six mois est de 0,2 %, inférieur à celui de l'IA Mixed Investment 40-85% Shares, de l'indice MSCI AC World (rendement total, ajusté à la livre sterling) et de l'indice MSCI UK (rendement total), qui affichent respectivement des rendements de 0,9 %, 3,5 % et 5,4 %. Proposition d'un dividende intérimaire de 0,90 pence par action, alors qu'aucun dividende n'avait été proposé l'année précédente.

