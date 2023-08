Axiom European Financial Debt Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un rendement attractif, tout en limitant le risque de baisse, en investissant dans divers instruments d'investissement d'institutions financières, tels que des instruments de capital réglementaire, d'autres instruments d'investissement d'institutions financières et des instruments dérivés. La Société cherche à investir dans un portefeuille diversifié d'instruments d'investissement des institutions financières. La Société se concentre principalement sur l'investissement sur le marché secondaire, bien que des instruments aient été souscrits, et puissent l'être à l'avenir, sur le marché primaire. Elle investit ses actifs dans le but de répartir le risque d'investissement. Elle investit dans des titres et autres investissements libellés dans des devises autres que la livre sterling. Le gestionnaire d'investissement et le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société est Axiom Alternative Investments SARL.

Secteur Services financiers aux entreprises