Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse vendredi, après avoir augmenté au cours des trois dernières sessions, aidées par des achats domestiques soutenus, et en ligne avec la hausse des pairs asiatiques après que les nouvelles données américaines aient signalé un ralentissement de l'économie.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 082 à 8h07 IST, indiquant que le NSE Nifty 50 ouvrira au-dessus de la clôture de jeudi de 21 910,75.

Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse, reflétant les gains de la nuit dans les actions de Wall Street, après que les données aient montré une baisse plus importante que prévu des ventes au détail aux États-Unis en janvier, ce qui a conduit à un léger ajustement des attentes en matière de taux futurs.

Les indices nationaux Nifty 50 et BSE Sensex ont rebondi après un début de semaine négatif lundi, enregistrant des gains au cours des trois séances suivantes, soutenus par l'énergie et les banques du secteur public, et encore renforcés par des reprises après les résultats dans des valeurs clés de l'indice telles que Mahindra & Mahindra et Coal India.

Les indices des valeurs sûres ont chacun gagné environ 0,6 % depuis le début de la semaine.

Alors que les sorties de capitaux des institutions étrangères se sont intensifiées après la publication des données sur l'inflation aux États-Unis en début de semaine, les entrées de capitaux des institutions nationales sont restées solides.

Selon les données du National Securities Depository, les investisseurs étrangers en portefeuille ont vendu des actions pour une valeur de 49,19 milliards de roupies (592,64 millions de dollars) au cours de la première moitié du mois de février.

Au contraire, les investisseurs institutionnels nationaux ont été acheteurs nets lors de neuf des onze sessions de février jusqu'à présent, injectant 158,22 milliards de roupies dans le segment du marché des capitaux, selon les données provisoires de la National Stock Exchange.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Axis Bank, Max Financial Services : Les entreprises ont précisé qu'il n'y avait pas d'impact matériel des allégations faites dans une pétition déposée devant la Haute Cour de Delhi, alléguant des profits indus sur la transaction d'Axis Bank avec Max Life Insurance.

** Dilip Buildcon : La coentreprise de la société a été déclarée soumissionnaire le moins disant pour un projet à Madhya Pradesh d'une valeur de 4,13 milliards de roupies.

** B L Kashyap and Sons : La société a obtenu de nouvelles commandes d'une valeur d'environ 2,08 milliards de roupies.

** Vedanta : La société mère Vedanta Resources a vendu une participation d'une valeur de 17,37 milliards de roupies dans l'entreprise minière indienne. (1 $ = 83,0010 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran et Nandan Mandayam à Bengaluru)