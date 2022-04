Exclusif - L'Inde enquête sur les unités de syndics de dettes de SBI, Axis, IDBI sur des soupçons d'entente sur les frais.

La réglementation indienne impose aux entreprises qui contractent des dettes de nommer un "administrateur de débentures" pour protéger les intérêts des investisseurs. Les fiduciaires perçoivent une commission des sociétés émettrices de la dette et effectuent des contrôles indépendants de diligence raisonnable sur celles-ci.

Les trois sociétés faisant l'objet de l'enquête - SBICAP Trustee Company, Axis Trustee et IDBI Trusteeship - comptent parmi les leaders du secteur en Inde, supervisant des centaines de milliards de dollars en fournissant des services de fiduciaire non seulement pour des titres de créance, mais aussi pour des biens immobiliers et d'autres fonds d'investissement.

Dans une ordonnance confidentielle de décembre, la Commission de la concurrence de l'Inde (CCI) a déclaré que la Trustees Association of India - un organisme dont le trio est membre fondateur - a augmenté "substantiellement" l'année dernière les frais d'assistance aux entreprises qui lèvent des dettes et a empêché les membres de descendre en dessous d'un prix plancher, nuisant ainsi à la concurrence.

L'association a lancé une contestation judiciaire à Mumbai qui vise à annuler la directive d'enquête antitrust qu'elle a qualifiée d'"illégale" et de "capricieuse", selon les documents déposés au tribunal. L'action en justice sera entendue jeudi.

L'enquête antitrust et l'audience imminente du tribunal, dont les détails n'ont pas été rapportés précédemment, pourraient avoir des ramifications sur le marché indien de la dette des entreprises, qui représente près de 500 milliards de dollars, en modifiant les coûts et en affectant le mode de fonctionnement des fiduciaires.

Une constatation de cartellisation pourrait entraîner une amende allant jusqu'à trois fois le bénéfice de chaque année où les honoraires ont été fixés par les fiduciaires, ou 10 % du revenu annuel pour la période de violation, selon le montant le plus élevé.

SBICAP Trustee et IDBI Trusteeship n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Axis Trustee, qui figure en tant que président de l'association des fiduciaires dans les documents, n'a pas non plus répondu.

La CCI, qui ne divulgue pas publiquement ses enquêtes sur les cartels en cours, n'a pas répondu à un courriel demandant des commentaires.

PLAINTE DE L'EMPRUNTEUR

L'affaire antitrust a été déclenchée par une plainte de la société indienne de financement de l'or Muthoot Finance. Lorsqu'elle a voulu contracter une dette en août de l'année dernière, Muthoot a reçu une proposition d'évaluation des coûts qui était 300% plus élevée que les taux précédents.

Les documents ont montré que lorsque Muthoot a protesté, IDBI a répondu dans un e-mail du mois d'août que "la nouvelle structure de prix est décidée par l'association fiduciaire", ajoutant que "tout écart de notre part dans la cotation du prix entraînerait une répercussion négative sur nous".

La CCI, en ordonnant son enquête, a noté : "Une telle prise de décision collective par l'association ... affecte la concurrence sur les marchés".

En février, elle a demandé à l'association fiduciaire de soumettre les comptes rendus de ses réunions et d'expliquer son rôle dans la fixation d'une structure de frais minimums, selon un document.

L'association fiduciaire s'est défendue dans les documents déposés au tribunal en affirmant que les frais plus élevés étaient justifiés car leur charge financière avait augmenté au fil des ans en raison des exigences accrues en matière de conformité réglementaire.

Elle a déclaré avoir informé l'année dernière l'autorité de régulation du marché SEBI que la structure tarifaire serait décidée par les trustees, mais qu'elle "ne serait pas inférieure au prix plancher de référence".

Le groupe a déclaré que la question, selon la loi, ne peut être examinée que par un "régulateur sectoriel spécialisé", en l'occurrence la SEBI.

La SEBI "fournit déjà suffisamment de contrôles et d'équilibres pour faire face à toute manipulation des prix (cartellisation)", a-t-il fait valoir.

Avant de s'adresser à l'organisme antitrust, Muthoot a également déposé une plainte contre les fiduciaires auprès de SEBI, qui est toujours en cours d'examen, indiquent les documents.

SEBI et Muthoot n'ont pas répondu aux questions de Reuters.