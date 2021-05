La cenbank indienne demande aux prêteurs de reconsidérer leurs liens avec les échanges de crypto-monnaies et les négociants. 13/05/2021 | 12:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MUMBAI - La banque centrale de l'Inde exhorte officieusement les prêteurs à couper les liens avec les échanges et les négociants de crypto-monnaies, alors que le marché hautement spéculatif est en pleine expansion, malgré une décision de la Cour suprême selon laquelle les banques peuvent travailler avec le secteur, ont déclaré trois sources à Reuters. Ces conseils interviennent alors que l'Inde est en train d'élaborer une loi visant à interdire les crypto-monnaies et à pénaliser toute personne qui en fait le commerce, ce qui constituerait l'une des mesures de répression les plus radicales au monde contre la nouvelle mode en matière d'investissement. Mais avec la crise du COVID-19 qui engloutit le pays, personne ne sait quand une telle loi pourra être adoptée, ce qui ajoute à la confusion des investisseurs. En 2018, la Reserve Bank of India (RBI) avait interdit aux banques de traiter toutes les transactions liées au bitcoin et autres actifs de ce type. Ce diktat a été contesté par les bourses de crypto-monnaies et, en mars 2020, la plus haute juridiction indienne a annulé l'interdiction de la RBI et autorisé les prêteurs à leur accorder des facilités bancaires. Les investisseurs continuant à se ruer sur la nouvelle classe d'actifs en vogue, les régulateurs semblent toutefois se préparer à une nouvelle tentative. Des milliers de nouveaux utilisateurs s'inscrivent chaque jour dans le système, à un moment où les prix des principales monnaies numériques sont en hausse. Il y a plus de 10 millions d'investisseurs en crypto en Inde avec des avoirs totaux de plus de 100 milliards de roupies (1,36 milliard de dollars), selon les estimations du secteur. Aucune donnée officielle n'est disponible. "Le régulateur nous a demandé officieusement pourquoi nous traitions de telles affaires alors qu'elles sont ultra spéculatives. Beaucoup d'argent circule à l'étranger via ce commerce, ce qui met la RBI mal à l'aise car cela peut conduire au blanchiment d'argent", a déclaré un cadre supérieur de l'une des banques contactées. La RBI n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le prêteur privé ICICI Bank a déjà demandé aux sociétés de services de paiement avec lesquelles il travaille d'arrêter toutes les transactions de paiement liées aux crypto-monnaies, selon trois sources, tandis que d'autres prêteurs font de même. ICICI Bank n'a pas répondu à un courriel sollicitant un commentaire. Aucune des sources n'a souhaité être identifiée car les discussions avec la RBI sont privées et aucun ordre officiel n'a encore été émis. "Même si les discussions sont informelles, c'est suffisant. Personne ne veut aller à l'encontre du régulateur", a déclaré une autre source. La banque centrale a souvent fait part de son appréhension à l'égard des monnaies numériques. Au début de l'année, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré qu'ils avaient "des préoccupations majeures (autour de la crypto) du point de vue de la stabilité financière". L'ÉNIGME DE LA CRYPTO Les banques indiennes étant de plus en plus réticentes à traiter avec elles, les crypto-monnaies se démènent pour trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Axis Bank, Citibank, Kotak Mahindra Bank et d'autres limitent leur exposition au marché des crypto-monnaies, selon des sources. "Axis Bank a adopté une position plutôt négative à l'égard des crypto-monnaies. Ils citent des mesures de politique interne et de risque et ont arrêté les transactions avec les échanges de crypto ", a déclaré le PDG d'un échange mondial de crypto avec une présence en Inde. IndusInd Bank est également en train d'arrêter toute transaction liée à la crypto, ont déclaré deux sources. Axis, Kotak et IndusInd n'ont pas répondu à un courriel demandant un commentaire, tandis que Citibank a refusé de commenter. (1 $ = 73,6050 roupies indiennes)

