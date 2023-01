La nouvelle proposition de la banque centrale indienne sur les provisions pour pertes sur prêts va augmenter les besoins en capitaux des banques - analystes

Lundi soir, la Reserve Bank of India a publié un document proposant d'abandonner la méthode actuelle - où les provisions pour pertes sur prêts sont constituées après un défaut de paiement - au profit d'une méthode où les banques devront évaluer la probabilité de défaut de paiement dès le départ et constituer des provisions en conséquence.

L'impact potentiel d'un passage au mécanisme ECL sur le capital des banques pourrait être significatif, a déclaré la RBI, qui n'a pas encore donné de calendrier pour la mise en œuvre des nouvelles règles.

Si elles sont mises en œuvre, les banques auront au moins un an pour effectuer la transition, a-t-elle déclaré.

Le nouveau mécanisme permettra de reconnaître les problèmes à l'avance et de rendre le système bancaire plus résilient à long terme, mais il pourrait augmenter considérablement les exigences en matière de capital, en particulier pour les banques détenues par le gouvernement, selon les analystes de Macquarie Research.

"Le problème ici est qu'au cours des 5 à 10 dernières années, la probabilité de défaut aurait été très élevée pour le secteur bancaire et c'est pourquoi les provisions éventuelles de la LMEC pourraient être plus élevées", a déclaré Macquarie.

Bien que l'impact sur les banques individuelles soit difficile à évaluer à ce stade, il pourrait se faire sentir en 2025/26 et les banques devraient commencer à se préparer en 2024/25 pour lever des capitaux, a ajouté la maison de recherche.

Le modèle de calcul de la perte de crédit attendue doit être décidé par les banques individuelles, mais il est soumis à une évaluation indépendante et à un plancher sur les provisions fixé par le régulateur, selon le document de discussion.

Alors que les normes basées sur l'ECL pourraient libérer le provisionnement pour certaines grandes banques comme ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank et IndusInd Bank avec de solides tampons spécifiques et contingents, les petites banques du secteur privé comme City Union Bank, DCB Bank et Equitas Small Finance Bank pourraient devoir accélérer les tampons de provisionnement et même reconstituer les niveaux de capital plus rapidement que prévu, selon Emkay Global Research.

Les analystes de la maison de courtage ont également déclaré qu'il s'agissait d'un "moment opportun pour introduire des normes ECL pour les banques et renforcer leurs réserves de provisions", avant le prochain choc sur la qualité des actifs, étant donné que l'économie a largement absorbé tout l'impact lié au Covid, et que la plupart des banques étaient assises sur des réserves de provisions saines.