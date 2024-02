Les actions de la société de paiement indienne Paytm ont augmenté de 5 % lundi, après que la banque centrale du pays a accordé à sa branche bancaire un délai supplémentaire pour mettre fin à ses activités et que la société s'est associée à Axis Bank pour tenter de maintenir certains de ses produits populaires.

L'action a atteint une limite supérieure de 358,35 roupies.

La Reserve Bank of India (RBI) a reporté vendredi au 15 mars, contre le 29 février, la date limite à laquelle la Paytm Payments Bank doit cesser d'accepter de nouveaux dépôts sur ses comptes ou portefeuilles.

Les analystes de Bernstein ont déclaré que l'extension de la date limite faciliterait une "transition en douceur" pour le transfert des comptes de la Paytm Payments Bank.

Vendredi, Paytm a également inscrit Axis Bank comme nouveau partenaire bancaire afin de maintenir certains de ses produits populaires dans le cadre de ses efforts pour faire face à la crise actuelle.

La maison de courtage Citi a déclaré dans une note que la société est susceptible de poursuivre d'autres partenariats de ce type, les considérant comme des "positifs significatifs pour les activités en cours", tout en maintenant sa note "Vendre" et son objectif de prix de 550 roupies sur l'action.

Bernstein, quant à lui, a déclaré que la possibilité pour les commerçants d'utiliser les codes QR de Paytm, les boîtes à son et les machines à cartes tant qu'ils sont liés à un compte de la Banque de paiements non-Paytm est un "point positif majeur".

Les actions de Paytm ont chuté de 53 % depuis l'ordonnance de la RBI du 31 janvier contre Paytm Payments Bank, déclenchée par ce que les responsables de la banque centrale ont qualifié de non-respect persistant des réglementations. La déroute des actions a érodé la richesse des actionnaires de 255,74 milliards de roupies (3,08 milliards de dollars).

Les analystes évaluent en moyenne Paytm à "Hold", selon les données de LSEG. L'action bénéficie de cinq recommandations de "vente" ou de "vente forte", soit le nombre le plus élevé depuis au moins un an. (1 $ = 82,9880 roupies indiennes) (Reportage de Nandan Mandayam à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema et Rashmi Aich)