Les fonds d'actions étrangers s'empilent dans les sociétés financières indiennes alors que le cycle du crédit s'accélère.

Les actions indiennes se négocient à une prime de valorisation record par rapport à leurs homologues asiatiques, a déclaré BNP Paribas, mais les investisseurs étrangers ont trouvé un point lumineux dans les valeurs financières, les considérant comme relativement bon marché étant donné leurs solides fondamentaux.

Cet optimisme se reflète dans les flux entrants, les investisseurs étrangers ayant acheté pour une valeur nette de 1,74 milliard de dollars d'actions financières indiennes en novembre, selon les données publiées par la National Securities Depository Ltd cette semaine.

Cela représente plus d'un tiers des entrées nettes totales de 4,44 milliards de dollars pour le mois.

Flux mensuels vers les valeurs financières indiennes depuis le début de l'année https://www.reuters.com/graphics/INDIA-STOCKS/myvmonerwvr/chart.png

"UNE VALORISATION "ACCEPTABLE

Les actions financières indiennes se négocient à une prime par rapport à leur moyenne historique, mais ce n'est pas nécessairement la comparaison que les investisseurs recherchent.

"En tant qu'investisseur étranger, lorsque vous comparez les valorisations à travers l'Inde, les valeurs financières semblent plus raisonnablement valorisées que certains autres secteurs", a déclaré Rob Brewis, gestionnaire de fonds chez Aubrey Capital Management, basé au Royaume-Uni.

Payer des multiples à deux chiffres pour des banques de consommation telles que HDFC Bank Ltd ou ICICI Bank Ltd "est beaucoup plus acceptable", a déclaré Brewis, car le potentiel de croissance des prêts en Inde "est probablement meilleur que presque partout ailleurs sur les marchés émergents".

Les six gestionnaires de fonds avec lesquels Reuters s'est entretenu étaient tous optimistes quant à un nouveau cycle d'investissement en Inde, alimenté par les investissements en infrastructures du gouvernement.

Ce cycle de croissance coïncide avec le fait que les banques affichent les bilans les plus propres de ces cinq-six dernières années et que l'effet de levier moyen des entreprises est au plus bas depuis dix ans, a écrit Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions, Asie-Pacifique, chez BNP Paribas, dans une note.

L'Inde est considérée comme l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde et la croissance des bénéfices des entreprises devrait être l'une des plus fortes d'Asie. Cela a incité les investisseurs locaux et étrangers à injecter de l'argent dans les marchés d'actions nationaux, qui ont atteint des sommets historiques la semaine dernière.

Compte tenu de l'amélioration des perspectives macroéconomiques et des investissements continus des sociétés financières, en particulier des grandes banques du secteur privé, pour améliorer leur franchise et leurs capacités de traitement, les banques privées sont bien placées pour continuer à gagner des parts de marché, a déclaré Sukumar Rajah, directeur de la gestion de portefeuille, Franklin Templeton EM Equity.

"Même après le récent rallye, nous voyons encore une certaine marge de manœuvre pour une réévaluation supplémentaire de certains noms."

L'optimisme est de mise malgré le fait que les valeurs financières se négocient à une prime par rapport à leur moyenne historique de deux ans sur la base d'une évaluation du ratio cours/valeur comptable.

Finances PBV Inde finances PBV https://www.reuters.com/graphics/INDIA-STOCKS/znpnbergwpl/PB%20financials.png

RISQUE DE LA CHINE PAR RAPPORT À LA VALORISATION DE LA PRIME

La valorisation des actions indiennes a toujours été relativement élevée pour tenir compte du potentiel de croissance, mais l'écart avec les marchés émergents s'est creusé cette année en raison d'une forte liquidation dans d'autres pays.

Alors que l'indice boursier de référence de l'Inde a augmenté de 7,3 % depuis le début de l'année, les actions de la Chine, de la Corée du Sud et de Taïwan ont chuté de 12 à 19 %.

Mais cela pourrait ne pas continuer.

"Face à la montée des risques externes, il est difficile de voir l'Inde maintenir ce niveau de prime de valorisation par rapport aux autres marchés", a déclaré Sat Duhra, gestionnaire de portefeuille d'actions asiatiques chez Janus Henderson Investors.

Un risque majeur, selon M. Dhura, est un rebondissement soutenu de la Chine en raison de l'assouplissement de sa politique de taux zéro, étant donné que l'Inde a été un bénéficiaire de la baisse de la part de la Chine dans les indices des marchés émergents.

Valeurs financières indiennes Valeurs financières indiennes https://www.reuters.com/graphics/INDIA-STOCKS/FUNDS/znvnbegkgvl/Picture2.png

Valeurs financières indiennes Valeurs financières indiennes https://www.reuters.com/graphics/INDIA-STOCKS/FUNDS/xmvjkownjpr/Picture4.png

Actions indiennes comparées au PE https://www.reuters.com/graphics/INDIA-STOCKS/gdvzqyogzpw/Picture2.png