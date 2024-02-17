* S'ASSOCIE À LA BANQUE AXIS POUR UN COMPTE SÉQUESTRE AFIN DE CONTINUER À RÉGLER LES MARCHANDS EN TOUTE TRANSPARENCE
* OCL ET PPSL SONT ÉGALEMENT EN DISCUSSION AVEC D'AUTRES BANQUES AFIN D'ÉVALUER UN SECOND PARTENAIRE POUR LES SERVICES NODAUX/DE DÉPÔT FIDUCIAIRE.
* L'ACCORD PERMET À PAYTM DE TRANSFÉRER EN TOUTE TRANSPARENCE LES RÈGLEMENTS DE SES COMMERÇANTS À AXIS BANK.
* ASSURE LA CONTINUITÉ DES RÈGLEMENTS POUR LES COMMERÇANTS ET UNE PERTURBATION MINIMALE POUR LES CLIENTS, PAR LE BIAIS D'UN NOUVEAU COMPTE AUPRÈS D'AXIS BANK. Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise :