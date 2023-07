Axiscades Technologies Limited annonce que le conseil d'administration, par le biais d'une résolution circulaire datée du 30 juin 2023, approuvée le 30 juin 2023, sur la base de la recommandation du comité de nomination et de rémunération des administrateurs, a examiné et approuvé la nomination du Dr. S. Christopher en tant qu'administrateur supplémentaire dans la catégorie des administrateurs non exécutifs et non indépendants, avec effet à partir du 30 juin 2023. S. Christopher a été secrétaire du département de la défense, ministère de la défense, gouvernement indien, président de l'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), directeur du Centre pour les systèmes aéroportés, directeur de groupe à l'établissement de développement électronique et radar (LRDE) et est actuellement professeur de pratique au département des sciences électriques à l'Institut indien de technologie de Madras. Christopher a reçu de nombreuses récompenses telles que la médaille d'or JC Bose, le prix DRDO du scientifique de l'année, le prix DRDO du groupe technologique, le prix NRDC et le prix Dr VM Ghatge pour ses contributions dans le domaine des antennes à micro-ondes et des systèmes radar. Il a à son actif plusieurs publications, textes et brevets.