Axogen, Inc. se concentre sur la science, le développement et la commercialisation de technologies pour la régénération et la réparation des nerfs périphériques. Elle propose des solutions de réparation aux chirurgiens et aux prestataires de soins de santé. Ses produits comprennent Avance Nerve Graft, Axoguard Nerve Connector, Axoguard Nerve Protector, Axoguard Nerve Cap et Axotouch Two-Point Discriminator. Avance Nerve Graft est une allogreffe nerveuse humaine biologiquement active, prête à l'emploi, qui permet d'établir un pont entre les nerfs périphériques sectionnés sans les comorbidités associées à un second site chirurgical. Axoguard Nerve Connector est une matrice extracellulaire (MEC) de sous-muqueuse porcine permettant la réparation sans tension des nerfs périphériques sectionnés. Axoguard Nerve Protector est un produit de matrice extracellulaire de sous-muqueuse porcine utilisé pour envelopper et protéger les nerfs périphériques endommagés et renforcer la reconstruction nerveuse tout en empêchant l'attachement des tissus mous. Axotouch Two-Point Discriminator est utilisé pour mesurer la densité d'innervation de n'importe quelle surface de la peau.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés