Axon Enterprise, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de sécurité corporelle. Le groupe propose des pistolets à impulsions électriques (marque TASER) ainsi que des capteurs et des logiciels intégrés à destination des forces de sécurité, des armées, des pénitenciers, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - capteurs et logiciels intégrés (60,8%) : notamment caméras corporelles, caméras embarquées, caméras portables, caméras connectées, dispositifs d'enregistrement portatifs, etc., et logiciels intégrés et basés sur le cloud qui permettent de capturer, stocker, gérer et analyser des vidéos et des sons ; - pistolets à impulsions électriques (39,2%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (61,9%) et de services (38,1%). 85,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense