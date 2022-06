Exclusif - Axon interrompt le travail sur les drones Taser alors que la plupart des membres de son comité d'éthique seraient sur le point de démissionner.

La fusillade du 24 mai dans l'école d'Uvalde, au Texas, qui a tué 19 enfants et deux enseignants, a incité Axon à annoncer la semaine dernière qu'elle travaillait sur un drone qui pourrait être commandé à distance par les premiers intervenants pour tirer un Taser sur une cible située à environ 12 m (40 pieds).

"À la lumière des commentaires reçus, nous interrompons le travail sur ce projet et nous nous recentrons pour nous engager plus avant avec les principales parties prenantes afin d'explorer pleinement la meilleure voie à suivre ", a déclaré le directeur général Rick Smith dans une déclaration à https://www.axon.com/news/technology/axon-committed-to-listening-and-learning dimanche.

Plus tôt, Wael Abd-Almageed, membre du comité d'éthique, a déclaré à Reuters que lui et huit de ses collègues démissionnaient du panel de 12 membres, dans une rare réprimande publique de l'un des groupes de surveillance que certaines entreprises ont mis en place ces dernières années.

L'objectif de ces groupes est de recueillir des commentaires sur les technologies émergentes, telles que les drones et les logiciels d'intelligence artificielle (IA).

M. Smith a déclaré qu'il était regrettable que certains membres "aient choisi de ne pas s'engager directement sur ces questions avant que nous ayons entendu ou eu la chance de répondre à leurs questions techniques."

Il a déclaré qu'Axon "continuera à rechercher des perspectives diverses pour remettre en question notre façon de penser et aider à guider d'autres options technologiques que nous devrions envisager."

Axon, qui vend également des caméras corporelles et des logiciels de maintien de l'ordre, a déclaré en février que ses clients comprennent environ 17 000 des quelque 18 000 organismes chargés de l'application de la loi aux États-Unis.

L'entreprise explore l'idée https://www.wsj.com/articles/taser-explores-concept-of-drone-armed-with-stun-gun-for-police-use-1476994514 d'un drone équipé d'un Taser pour la police depuis au moins 2016, et Smith a décrit comment un tel drone pourrait arrêter un tireur actif dans un roman graphique qu'il a écrit https://www.flipsnack.com/endofkillingcomic/the-end-of-killing/full-view.html.

La société a approché pour la première fois son comité d'éthique il y a plus d'un an au sujet de l'exécution d'un pilote de police limité avec des drones équipés de Taser, contre lequel les membres ont voté à huit contre quatre, a déclaré Abd-Almageed, professeur associé de recherche en ingénierie à l'Université de Californie du Sud.

Jeudi dernier, Axon a annoncé qu'elle travaillait quand même sur cette technologie, espérant ainsi stimuler la discussion après la fusillade d'Uvalde. Ses actions ont augmenté de près de 6 % à la suite de cette annonce.

"À la suite de ces événements, nous restons coincés dans des débats stériles" sur les armes à feu, a déclaré M. Smith. "Nous avons besoin de nouvelles et meilleures solutions".

Les membres du conseil d'éthique craignaient que le système puisse être utilisé dans des circonstances autres que des fusillades et exacerber l'injustice raciale, porter atteinte à la vie privée par la surveillance et devenir plus meurtrier si d'autres armes étaient ajoutées, a déclaré Abd-Almageed.

"Ce que nous avons actuellement est tout simplement dangereux et irresponsable, ce n'est pas très bien pensé et cela aura des conséquences sociétales négatives", a-t-il déclaré.

Un autre membre, Mecole Jordan-McBride, directeur de plaidoyer au Policing Project de la faculté de droit de l'Université de New York, a déclaré la semaine dernière que le conseil avait besoin de plus de temps pour évaluer l'idée. Le conseil n'avait pas évalué l'utilisation non policière des drones, a-t-elle dit.

Formé en 2018, le conseil a guidé Axon de manière productive sur des technologies sensibles telles que la reconnaissance faciale. Mais l'annonce des drones de la société avant un rapport formel du conseil a rompu avec la pratique, selon Jordan-McBride et son collègue Ryan Calo, professeur de droit à l'Université de Washington.

Le président du conseil, Barry Friedman, a également démissionné, a déclaré Abd-Almageed. M. Friedman, joint par téléphone, a déclaré qu'il serait disponible pour faire des commentaires lundi.

Le PDG Smith a reconnu les limites et les incertitudes entourant le projet, notant qu'un drone sans Taser pourrait suffire à lui seul à distraire un tireur.

En réponse à des questions posées sur le service de médias sociaux Reddit vendredi, M. Smith a écrit que les drones pourraient être postés dans les couloirs et se déplacer dans les salles par des évents spéciaux. Un système de drones coûterait à une école environ 1 000 $ par an, a-t-il dit.