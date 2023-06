Factbox - Arrêts de la Cour suprême des États-Unis au cours de son mandat actuel

Voici un aperçu de quelques-uns des arrêts rendus par la Cour au cours de cette législature.

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Le 25 mai, la Cour a encore limité la portée réglementaire de l'Agence américaine de protection de l'environnement, en adoptant un nouveau test rigoureux pour déclarer les zones humides protégées en vertu d'une loi fédérale antipollution historique, dans une décision favorable à un couple de l'Idaho qui avait attaqué l'EPA.

PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES DE L'INTERNET

Le 18 mai, la Cour a laissé intactes les protections juridiques des entreprises de l'internet et des médias sociaux et a refusé d'ouvrir la voie aux victimes d'attaques de groupes militants pour qu'elles puissent poursuivre ces entreprises en vertu d'une loi antiterroriste. Dans les deux cas, les familles des personnes tuées par des tireurs islamistes à l'étranger avaient intenté des actions en justice pour tenter de tenir les sociétés Internet pour responsables de la présence de groupes militants sur leurs plates-formes ou de la recommandation de leur contenu.

SYNDICATS

Le 1er juin, les juges ont facilité les poursuites des employeurs en cas de grèves entraînant la destruction de biens, infligeant ainsi un nouveau revers aux syndicats, dans une décision donnant raison à une entreprise de béton de l'État de Washington qui avait poursuivi le syndicat représentant ses chauffeurs de camion à la suite d'un arrêt de travail.

LE POUVOIR DES AGENCES FÉDÉRALES

Le 14 avril, la Cour a facilité la contestation du pouvoir réglementaire des agences fédérales dans des arrêts soutenant la tentative d'Axon Enterprise Inc. de poursuivre la Federal Trade Commission et la plainte d'un comptable texan contre la Securities and Exchange Commission.

POURSUITES POUR CORRUPTION

Le 11 mai, la Cour a encore restreint la capacité des procureurs fédéraux à poursuivre des affaires de corruption, en annulant la condamnation pour corruption de Joseph Percoco, un ancien collaborateur du gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo, et de Louis Ciminelli, un ancien dirigeant d'une entreprise de construction.

ŒUVRES D'ART D'ANDY WARHOL

La succession d'Andy Warhol a perdu sa bataille sur les droits d'auteur avec la photographe Lynn Goldsmith. Le 18 mai, la Cour a condamné l'utilisation par le célèbre artiste pop de sa photo de Prince dans une série de sérigraphies représentant la star charismatique du rock.

COMMERCE INTERÉTATIQUE

Les juges ont préservé une loi californienne interdisant la vente dans l'État le plus peuplé des États-Unis de viande de porc provenant de porcs élevés dans des espaces étroitement confinés, dans une décision rendue le 11 mai qui a rejeté une contestation de l'industrie.

TAXES FONCIÈRES

Le 25 mai, la Cour a empêché les États et les collectivités locales de saisir et de vendre les maisons des personnes qui n'ont pas payé leurs impôts fonciers et de conserver le produit de la vente au-delà du montant dû, jugeant cette pratique inconstitutionnelle dans un arrêt rendu en faveur d'une femme de 94 ans qui se battait contre les autorités fiscales du Minnesota.