La Cour suprême des États-Unis envisage de faciliter les contestations de la FTC et de la SEC

Les juges examinent l'appel d'Axon Enterprise Inc, basé à Scottsdale, Arizona, après qu'un tribunal inférieur ait rejeté le procès du fabricant de Taser qui contestait la constitutionnalité de la structure de la FTC dans le but de contrer une action antitrust liée à l'acquisition d'un rival.

Dans une affaire distincte, les juges examineront l'appel de la SEC de la décision d'un tribunal inférieur relançant un défi lancé par une comptable texane nommée Michelle Cochran sur la légalité de son tribunal interne après qu'il ait critiqué ses audits de sociétés cotées en bourse.

Dans les deux cas, la question est de savoir si les cibles des mesures d'application d'une agence peuvent contester sa structure ou ses processus devant un tribunal fédéral de district ou si elles doivent d'abord subir la procédure administrative de l'agence, qui peut être coûteuse et longue.

Le rôle de la FTC est de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales anticoncurrentielles et frauduleuses. Le travail de la SEC est de maintenir des marchés équitables et ordonnés et d'appliquer les lois de protection des investisseurs.

La réduction de l'autorité réglementaire des agences fédérales - qui peuvent faire appliquer les lois et les règles dans des domaines importants tels que l'énergie, l'environnement, la politique climatique et la sécurité sur le lieu de travail - a été un objectif clé de nombreux groupes d'affaires et conservateurs, qui se plaignent de ce qu'ils appellent "l'État administratif".

La Cour suprême a une majorité conservatrice de 6-3. Ses juges conservateurs ont signalé leur scepticisme à l'égard de l'expansion du pouvoir réglementaire et du devoir des juges, en vertu des précédents de la Cour suprême, de faire preuve de déférence à l'égard de cette autorité. Les décisions finales dans les deux affaires, attendues d'ici la fin du mois de juin prochain, pourraient s'appuyer sur les récents arrêts de la Cour limitant l'autorité des agences.

En juin dernier, un arrêt, dans lequel les juges conservateurs étaient majoritaires et les libéraux dissidents, a limité le pouvoir de l'Agence de protection de l'environnement d'émettre des réglementations radicales pour réduire les émissions de carbone des centrales électriques. En 2019, la Cour a réduit une doctrine juridique qui permettait aux agences d'avoir une marge de manœuvre pour interpréter leurs propres règles.

La loi sur la Commission fédérale du commerce et la loi sur la bourse des valeurs mobilières acheminent l'examen judiciaire des ordonnances défavorables des agences vers les cours d'appel fédérales une fois que ces ordonnances deviennent définitives. Le ministère de la Justice, qui représente les agences, a déclaré dans un dépôt légal que les statuts permettent à Axon et Cochran de faire valoir leurs revendications à la fin des adjudications des agences, pas avant.

"La question qui se pose ici est de savoir si Axon et Cochran peuvent court-circuiter les systèmes de révision établis par le Congrès en intentant une action préventive devant un tribunal de district pour interdire les procédures de l'agence. Ils ne peuvent pas le faire", a déclaré le ministère de la Justice.

Axon a poursuivi la FTC en 2020 devant un tribunal fédéral de l'Arizona suite à une enquête de l'agence sur son acquisition en 2018 de Vievu, un fournisseur rival de caméras corporelles.

L'entreprise a déclaré que l'agence agit en tant que "procureur, juge et jury" en violation des garanties du cinquième amendement de la Constitution américaine concernant l'application régulière de la loi et l'égale protection de la loi, et que ses juges de droit administratif sont illégalement isolés du pouvoir du président de contrôler les agents de l'exécutif en vertu de l'article II de la Constitution.

En 2021, la 9e Cour d'appel du circuit américain, basée à San Francisco, a rejeté l'affaire, jugeant qu'en vertu de la loi sur la FTC, Axon doit d'abord soulever ses réclamations dans la procédure administrative.

Dans le cas de Cochran, un juge de la SEC a estimé qu'elle n'avait pas respecté les normes d'audit, lui a infligé une amende de 22 500 dollars et lui a interdit d'exercer la profession de comptable devant la commission pendant cinq ans.

Après que la Cour suprême a statué en 2018 que la façon dont les juges de la SEC étaient nommés violait la Constitution, l'agence a annulé la décision contre Cochran et a assigné son cas à un nouveau juge dûment nommé.

Cochran a intenté une action en justice en 2019 pour arrêter la mesure d'exécution, comme Axon qui conteste les juges internes de la SEC en vertu de l'article II.

Un juge fédéral du Texas a rejeté la contestation de Cochran, mais la 5e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, a relancé l'affaire en 2021.