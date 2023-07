Axonics, Inc, anciennement Axonics Modulation Technologies, Inc, est une société de technologie médicale. La société se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de solutions de neuromodulation sacrée (SNM). La thérapie SNM est principalement utilisée pour traiter les patients souffrant d'hyperactivité vésicale (OAB), d'incontinence fécale (FI) et de rétention urinaire (UR). Son système SNM rechargeable (système r-SNM) délivre de légères impulsions électriques au nerf sacré ciblé afin de rétablir une communication normale avec le cerveau et de réduire les symptômes de l'hyperactivité vésicale, de l'incontinence fécale et de la rétention urinaire. Le système r-SNM fait l'objet de deux études cliniques : une étude européenne, RELAX-OAB, et une étude pivot aux États-Unis, ARTISAN-SNM. Le traitement par SNM comprend deux phases : une période d'évaluation, également appelée période d'essai externe, et un implant permanent pour les patients dont la période d'essai externe est réussie. Sa gamme de produits comprend également le Bulkamid, qui est utilisé pour traiter les patients souffrant d'incontinence urinaire d'effort.