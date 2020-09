Axonics Modulation Technologies : NICE recommande le système Axonics® r-SNM pour le traitement de l'hyperactivité vésicale

Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ : AXNX), une société de technologies médicales spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs de neuromodulation sacrée (NMS) implantables et innovants, destinés au traitement du dysfonctionnement urinaire et intestinal, a annoncé aujourd’hui la publication d'une orientation sur les technologies médicales pour le système Axonics r-SNM par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Le NICE fournit une orientation fondée sur des données probantes pour améliorer la santé et les soins sociaux au Royaume-Uni. Le rapport d’orientation, intitulé « Axonics sacral neuromodulation system for treating refractory overactive bladder » (le système de neuromodulation sacrée d’Axonics dans le traitement de l'hyperactivité vésicale réfractaire), a été élaboré par NICE au cours des douze derniers mois avec le soutien de centres d’évaluation externes indépendants, de cliniciens experts et de patients. Il est basé sur l’analyse des résultats cliniques d’Axonics, sur un modèle de coût détaillé et sur un ensemble complet de données probantes ayant trait à sa technologie.

Dans son évaluation, le NICE a conclu que la durée de vie de plus de 15 ans de la batterie du neurostimulateur implantable et rechargeable d’Axonics était susceptible de réduire le nombre de procédures de remplacement évitables qu’un patient pourrait avoir à subir par rapport au dispositif InterStim™ II non rechargeable. Les bénéfices cliniques d’un dispositif à durée prolongée pour les patients et les économies de coûts pour le système de santé ont conduit NICE à recommander le système Axonics pour le traitement des patients souffrant d’hyperactivité vésicale dans le cadre du Système de santé national.

« L'orientation du NICE renforce l’importance de la longévité dans le corps des dispositifs traitant l'hyperactivité vésicale », a déclaré le Dr Neil Harris, chirurgien urologue pratiquant à Leeds, en Angleterre. « La réduction des procédures de remplacement et les économies de coûts identifiées procurent des avantages significatifs à la fois aux patients et au système de santé. »

Axonics est le seul dispositif de NMS rechargeable disponible pour lequel des données cliniques ont été publiées sur l’efficacité du traitement, la satisfaction des patients, l’amélioration de la qualité de vie, l’expérience de recharge et la sécurité. On estime qu’environ 800 patients reçoivent un implant SNM chaque année en Angleterre, et quelques centaines de plus dans le reste du Royaume-Uni.

Raymond W. Cohen, PDG d’Axonics, a déclaré, « Nous avons été impressionnés par le niveau de détail, d’impartialité et de transparence de l’évaluation du NICE. Les conclusions reconnaissant le système d’Axonics comme étant sûr, efficace et économique sont en ligne avec notre objectif qui est d’offrir la meilleure technologie NMS de sa catégorie aux patients, aux médecins et aux systèmes de santé. Sans aucun doute, la reconnaissance à l'international et l’influence du NICE vont porter ce message au-delà des frontières du Royaume-Uni. »

L'orientation du NICE est accessible à l’adresse https://www.nice.org.uk/guidance/mtg50.

Basée à Irvine, en Californie, Axonics a développé et commercialise un nouveau système de NMS implantable pour les patients souffrant de dysfonctionnement urinaire et intestinal. Cette condition est causée par une mauvaise communication entre la vessie et le cerveau, et a un impact significatif sur la qualité de vie. L'hyperactivité vésicale touche près de 87 millions d'adultes aux États-Unis et en Europe. Selon les estimations, 40 millions d'adultes seraient atteints d'incontinence fécale/de fuites intestinales accidentelles. La thérapie NMS d'Axonics, qui a démontré cliniquement sa capacité à réduire les symptômes et à rétablir la fonction du plancher pelvien, est désormais proposée dans des centaines de centres médicaux aux États-Unis et dans des dizaines d'hôpitaux sélectionnés en Europe occidentale. La couverture de remboursements est bien établie aux États-Unis et dans la plupart des pays européens. Le système Axonics est le premier système de NMS rechargeable à être approuvé pour la vente dans le monde, ainsi que le premier à avoir obtenu un étiquetage conditionnel pour l'IRM complète du corps.

