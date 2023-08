AxonPrime Infrastructure Acquisition Corporation est une société à blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Elle n'a pas sélectionné de cible spécifique de regroupement d'entreprises et n'a pas engagé de discussions substantielles, directement ou indirectement, avec une quelconque cible de regroupement d'entreprises. La société a l'intention de se concentrer sur la recherche d'une entreprise cible opérant dans le secteur des infrastructures. La société ne s'engage dans aucune activité commerciale et ne génère aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings