Axtel Industries Limited se consacre à la fabrication d'usines et de machines de transformation des aliments conçues sur mesure. La société est un fournisseur d'équipements d'ingénierie des procédés et de systèmes clés en main pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. Son système de traitement propose une gamme de solutions, qui comprend des solutions pour les chocolats et les confiseries, des systèmes de gestion des ingrédients, des systèmes de réduction de la taille, des systèmes de tamisage, des systèmes de mélange, des systèmes de traitement des épices, des systèmes de stérilisation à la vapeur et des solutions de traitement personnalisées. Ses solutions d'équipement de traitement comprennent la manutention, le stockage et le déchargement des solides, le tamisage et le filtrage/le nettoyage et le classement, le système de réduction de la taille, le panorama et le mélange, et l'équipement de traitement spécialisé. Les capacités de fabrication de la société comprennent des centres de découpe au laser, la découpe au jet d'eau, des machines de soudage au gaz inerte de tungstène (TIG) à inverseur, des machines de formage à commande numérique par ordinateur (CNC), des installations de grenaillage, de peinture et de polissage.

Secteur Machines et équipements industriels