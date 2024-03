Regulatory News:

Le Document d’enregistrement universel 2023 d’Axway (Paris:AXW), en version française et au format xHTML, a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro D.24-0175.

Le document est consultable sur le site internet Investisseurs d’Axway : https://investors.axway.com, ou directement via le lien :

Document d’enregistrement universel 2023

La version anglaise sera disponible prochainement.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Ce document comprend notamment les informations relatives au Rapport financier annuel 2023 détaillées dans la table de concordance page 225, les informations relevant du Rapport de gestion détaillées dans la table de concordance page 225, les informations relevant du Rapport sur le Gouvernement d’entreprise détaillées dans la table de concordance page 226, les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires, ainsi que les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions.

